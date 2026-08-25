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AF des Toto-Pokal: Ingolstadt & Landsberg weiter - Eichstätt ist raus
Achtelfinale des Toto-Pokals
von Paul Ruser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Muss gegen den FC Ingolstadt ran: Der SV Wacker Burghausen. – Foto: Megapix
Am Dienstagabend fand das Achtelfinale des Toto-Pokals statt. Während Landsberg, Ingolstadt und Schweinfurt ins Viertelfinale einziehen, scheiden Schwaben Augsburg, Burghausen und Eichstätt aus. Die LIVE-Ticker zum Nachlesen.