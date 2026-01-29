»Äußerst zufrieden«: Lalling setzt weiter auf Knogl und Drexler

Der 1. Vorstand Markus Heining (links) mit dem Trainer-Duo Markus Knogl und Markus Drexler. – Foto: Verein

2023 feierte der SV Lalling mit der Vizemeisterschaft in der Kreisklasse Regen den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Seitdem hat sich jedoch der ein oder andere Leistungsträger in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet und so muss der Klub aus dem Landkreis Deggendorf wie im Vorjahr auch heuer um den Klassenerhalt bangen. Dennoch setzen die Verantwortlichen auch über die laufende Spielzeit hinaus auf das bewährte Trainer-Duo Markus Knogl (46) und Markus Drexler (33).

"Wir sind mit der Arbeit von Markus und 'Magge' sowohl auf als auch neben dem Platz äußerst zufrieden und so war die Frage, ob man mit beiden auch in die neue Saison 2026/2027 gehen solle, vereinsintern sehr schnell geklärt. Wir sind sehr froh und dankbar, dass beide dem Wunsch des Vereins entsprochen haben und auch in der kommenden Saison für die beide Mannschaften verantwortlich zeichnen", lässt der 1. Vorstand Markus Heining gegenüber FuPa verlauten.

Während Offensivmann Drexler damit im Sommer bereits in sein neuntes Jahr als Übungsleiter bei seinem Heimatverein geht, ist der vor der Saison installierte Liniencoach Knogl, der zuvor unter anderem den TSV Aschenau und die Plattlinger Kickers anleitete, noch relativ neu im Klub. "Markus Knogl ist ein absoluter Fußballfachmann und Motivator. Er zeigt sowohl im Training als auch an der Linie vollen Einsatz und große Leidenschaft. Auch im Vereinsleben ist er und seine Familie immer präsent, was nicht selbstverständlich ist, uns aber sehr freut. Eigengewächs Markus Drexler leistet seit vielen Jahren grandiose Arbeit in der Trainingsarbeit, als Spieler auf dem Feld und Organisator im Allgemeinen. Er ist für den Verein ein absoluter Glücksfall", ergänzt Klubboss Heining.