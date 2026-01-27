"Äußerst stolz": Lausberg über das bewegte Jahr beim 1. FC Düren Trainer des 1. FC Düren über den schwierigen Sommer, den bisherigen Saisonverlauf und Personalplanungen von Andreas Santner · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser

Luca Lausberg kann sportlich mit der Vorrunde zufrieden sein. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der 1. FC Düren hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Insolvenz, Abstieg aus der Regionalliga und der Wegfall der zweiten Mannschaft sorgten 2025 für einen tiefen Einschnitt. Sportlich jedoch präsentiert sich der Klub in der Mittelrheinliga stabiler als viele erwartet hatten. Nach der Hinrunde stehen 24 Punkte und ein Platz im gesicherten Mittelfeld zu Buche. Vor allem an der heimischen Westkampfbahn ist Düren stark: Fünf der sieben Saisonsiege wurden dort eingefahren.

Trainer Luca Lausberg (31) blickt auf einen Sommer voller Ungewissheit zurück. „Aufgrund der Insolvenz hatten wir über einen längeren Zeitraum keine hundertprozentige Planungssicherheit“, sagt der Coach. Dennoch sei früh erkennbar gewesen, dass der Verein sportlich attraktiv geblieben ist. „Neben einigen externen Neuzugängen haben wir auch eine beachtliche Anzahl an Spielern aus der letztjährigen U23-Landesliga-Mannschaft in den Mittelrheinliga-Kader integriert.“ Bereits in der Vorbereitung habe sich gezeigt, dass der neu formierte Kader zusammenpasst. „Man konnte früh erkennen, dass die Jungs fußballerisch wie auch zwischenmenschlich sehr gut zusammenpassen.“ Lausberg: "Sehr zufrieden und äußerst stolz" Dass eine gewisse Unsicherheit blieb, sei normal gewesen. „Eine gewisse Unsicherheit war natürlich trotzdem vorhanden – das ist ganz normal, wenn man mit einem komplett neu zusammengestellten Kader in dieser Spielklasse startet“, erklärt Lausberg. Entscheidend sei aber das vorhandene Entwicklungspotenzial gewesen, um sich an die Anforderungen der Liga anzupassen.

Nach der Hinrunde wird der 1. FC Düren vielerorts als Überraschung der Saison bezeichnet. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich sehr zufrieden und zugleich äußerst stolz auf die Entwicklung und die Leistungen unserer Mannschaft in der Hinrunde.“ Besonders hebt er die Arbeitsweise seines Teams hervor. „Das Team arbeitet sehr diszipliniert und hat einen intensiven Spielstil entwickelt, sodass auch unsere treuen Zuschauer gerne zu unseren Spielen kommen.“ Die Punkteausbeute seit das Resultat der harten Arbeit: „Die bisherige Punktzahl spiegelt die gezeigten Leistungen aus meiner Sicht gut wider.“ In der Wintervorbereitung gehe es nun darum, schnell wieder den eigenen Rhythmus zu finden. „Wir wollen schnell wieder zu unserem Spiel zu finden und die neuen Spieler in die Abläufe zu integrieren, um zum ersten Rückrundenspieltag die volle Leistungsfähigkeit abrufen zu können.“ Verbesserungspotenzial sieht Lausberg vor allem im Offensivspiel. „Die Entscheidungsfindung im letzten Drittel – das wird definitiv ein Thema sein.“