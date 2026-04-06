»Äußerst bitteres« 0:1 in 90+1: Keine frohe Ostern für Dorfbuam

Es ist wenig verwunderlich, dass aufgrund Dramatik der Partie im Besonderen und der Gesamtlage im Allgemeinen Trainer Beck nach Spielenende sehr, sehr enttäuscht war. "Vor allem, weil ich glaube, dass wir uns einen Punkt verdient gehabt hätten." Auf eine besonders bittere Art und Weise erfuhr Hankofen-Hailing (wieder einmal), dass man im Tabellenkeller kein Glück hat - und oft noch das Pech hinzukommt. "Kurz vor dem 1:0 hatten wir die große Möglichkeit. Aber uns fehlte im Zentrum der Abschlussspieler." Wenige Zeigerumdrehungen später machten es die Gäste in Person von Joker Alexander Gordok besser.

"Wir haben keine schlechte Partie gemacht, haben gerade in der Anfangsphase Burghausen nicht zur Entfaltung kommen lassen", bricht Ober-Dorfbuam Beck eine Lanze für seine Jungs. Nach seiner "sehr intensiven Halbzeit" sei der ehemalige Zweitligist nach der Pause besser ins Spiel gekommen. "Auch aufgrund des Platzes war es vielleicht keine schöne Partie. Aber unsere Truppe hat das gut angenommen. Nur vor dem Tor waren wir nicht gefährlich genug."

Wieder einmal. Und wieder einmal wurde "ein kleiner Fehler sofort bestraft", sodass Käufl, Lermer & Co. weiter auf die so herbeigesehnte Siegesserie warten müssen. "Äußerst bitter", schiebt Beck noch einmal nach. Andreas Huber, Geschäftsführer des SV Wacker Burghausen, gibt ihm recht. "Am Ende ein glücklicher Sieg. Wir haben schon bessere Spiele gemacht. Da war auch Abnutzungskampf dabei!" Hankofen hatte nicht das Glück von Wacker. Hinzu kam noch Pech...