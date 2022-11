„Ätzende Niederlage“ für FC Deisenhofen II - „Der Gegner versucht nichts anderes, als zu zerstören“ 0:2 gegen den SV Raisting

Und nach dem hieß es 0:2 (0:0) aus Sicht der FCD-Reserve. „Das sind die ätzenden Niederlagen“, resümierte der Trainer. „Der Gegner versucht nichts anderes, als das Spiel zu zerstören – und wird dafür am Ende auch noch belohnt. Das ist bitter gelaufen für uns.“

An Torchancen mangelte es der Deisenhofner U23 nicht. In der ersten Hälfte landete ein Freistoß von Thomas Karl um ein Haar im Raistinger Tor, in der Schlussphase von Durchgang zwei schoss Nico Patent den Torwart an und Marcel Schütz traf das Außennetz.