Ärztlich attestierte Erkrankungen - Türkgücü München-Spiel abgesetzt

Ein Schelm, wer Böses denkt: Die Regionalliga Partie zwischen Türkgücü München und dem SV Wacker Burghausen, die am Karsamstag über die Bühne gehen hätte sollen, ist abgesetzt. Dies teilte der Bayerische Fußball-Verband in einer am Donnerstag-Nachmittag verschickten Pressemitteilung mit. Bereits in den vergangenen Tagen gab es einigen Wirbel um die Austragung der Partie, denn die Spielstätten-Frage stellte den Tabellenvorletzten einmal mehr vor große Probleme. Allerdings hat die Absetzung offiziell nun einen anderen Grund.