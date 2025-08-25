Aus und vorbei: Jakob Zißelsberger überwindet Keeper Jonas Fuhrmann beim 2:1-Siegtreffer. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

„Ärgert mich richtig" ‒ Eine gute Halbzeit reicht dem SV Ohlstadt gegen Olching nicht

Der SV Ohlstadt gibt in Olching nach einer starken ersten Hälfte die Führung aus der Hand und verliert am Ende knapp und unglücklich.

Es ist wie verhext. Woche für Woche liefern die Neulinge vom SV Ohlstadt in der Bezirksliga Süd ordentliche Partien ab. Nach ihrem Aufstieg finden sich die Spieler auch eine Klasse höher zurecht. Einziges Manko: Sie belohnen sich nicht dafür. So auch am vergangenen Samstag als sie Landesliga-Absteiger SC Olching beherzt Paroli boten. Beim Auswärtsspiel setzte es eine 1:2-Niederlage. Wieder stand der SVO mit leeren Händen da. „Und das ärgert mich diesmal so richtig“, sagte Co-Trainer Rudi Schedler nach der Partie. „Ich tue mir schwer, mit der Niederlage zu leben, denn Olching wäre heute sicher zu packen gewesen.“ Diesmal vermisste der Übungsleiter des SVO diesmal den Glauben bei seinen Spielern, die Partie nach Rückstand noch zu drehen. Offensichtlich war es der Frust, das Spiel nach einem guten Start aus der Hand gegeben zu haben. Mit einer ähnlichen Situation gingen die Boschet-Kicker am Mittwochabend beim SV Bad Heilbrunn noch anders um. Da drängten sie in der Schlussphase der Begegnung vehement auf den Ausgleich. Eine Energieleistung, die sie drei Tage später nicht nochmal auf den Platz bringen konnten. Die Füße wären vielleicht sogar dazu bereit gewesen, doch wollte der Kopf diesmal einfach nicht so richtig mitspielen.

Starke erste Halbzeit wird nicht belohnt In den ersten 45 Minuten lief vieles nach Plan. Erneut ging der SVO in Führung und nahm den Vorsprung diesmal sogar mit in die Halbzeitpause. Klaus Zach leitete nach einer halben Stunde Spielzeit den Konter ein, der zum 1:0 für die Gäste führen sollte. Über links setzte er sich durch und spielte den Ball nach vorne, wo sich Hannes Perfahl und Maximilian Schwinghammer sehr sehenswert durch die Abwehrreihe der Olchinger kombinierten. Schwinghammer behielt beim Abschluss die Nerven und erzielte seinen vierten Saisontreffer. „In der Pause haben wir uns darauf geeinigt, genauso weiterzumachen“, sagt Schedler. Lange Zeit funktionierte von Trainierteam und Mannschaft sehr gut „Wir sind defensiv sicher gestanden und haben den Gegner mit unserem Umschaltspiel immer wieder mal in Bedrängnis gebracht.“