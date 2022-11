Ärgert der SV Weil den nächsten aus den Top Drei? Weil empfängt Tabellendritten Wolfenweiler-Schallstadt +++ Zell zu Gast bei Kellerkind Endingen

Gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt will der SV Weil den Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Hausen veredeln. Derweil hofft der FC Zell auf drei Punkte in der Partie beim Kellerkind Endingen, um sich etwas Luft auf die Abstiegsränge zu verschaffen.

Der SV Weil gewann zuletzt gegen Tabellenführer VfR Hausen mit 3:1. Das war erst die zweite Niederlage für den Primus der Fußball-Landesliga in dieser Saison. Daran wollen die Weiler mit ihrem Trainer Andreas Schepperle am Samstag (14.30 Uhr) anknüpfen – im Verfolgerduell gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt. Mit einem Heimsieg würde der SV Weil (4.) am Tabellennachbarn vorbeiziehen und mindestens als Dritter in die Winterpause gehen. Gut möglich, dass die Blau-Weißen auf die Partie brennen, denn das Hinspiel verloren sie überraschend, wobei die 0:4-Niederlage aus dem August inzwischen in einem anderen Licht erscheint. Der Aufsteiger verlor bislang nur zwei Partien und ist das auswärtsstärkste Team der Liga. Doch auch die Hausener waren ja mit breiter Brust angereist. SV Endingen - FC Zell

Arg gebeutelt wurde in den vergangenen zwei Spielen der FC Zell. Der Aufsteiger ist in seiner ersten Saison nach der Rückkehr in die Fußball-Landesliga gut dabei, stand nie auf einem Abstiegsplatz, doch zum Jahresende scheinen die Batterien leer zu sein. Zuletzt gab es eine 1:8-Heimpleite gegen Rheinfelden, gefolgt von einer 2:5-Niederlage in Wyhl, als Trainer Lars Müller von „Harakiri in der Abwehr“ sprach. Zum Jahresabschluss könnten die Wiesentäler sogar doch noch in die Abstiegszone rutschen, das wollen sie verhindern. Im letzten Auftritt vor der Winterpause geht es zum SV Endingen (Samstag, 14.30 Uhr), der Tabellenvorletzter ist, zuhause von sieben Spielen aber nur eines verloren hat.