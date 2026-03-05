"Ärgerliches Resultat" für die Sportfreunde Broekhuysen

Die Sportfreunde Broekhuysen haben am Mittwochabend die Chance verpasst, an die Tabellenspitze der Bezirksliga zu klettern. Nach der 1:3-Niederlage des Tabellenführers VfL Rhede beim Tabellendritten DJK Twisteden am vergangenen Sonntag hätten die Sportfreunde mit einem Sieg im Nachholspiel beim TuS Stenern die Tabellenführung übernehmen können. Am Ende musste sich das Team jedoch mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Was sagt Trainer Sebastian Clarke zu dieser verpassten Chance?
„Das Resultat ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber die Tabellenführung wäre zunächst auch nur eine schöne Momentaufnahme gewesen. Das Programm wird nicht einfacher“, sagte Clarke, dessen Mannschaft nach Punkten immerhin mit dem VfL Rhede gleichgezogen ist.
Auf einem schwer bespielbaren Platz in Stenern waren die Broekhuysener im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft und gingen folgerichtig in Führung. Maurice Horster traf in der 28. Minute nach einer Ecke von Noah Thier per Kopf zum 1:0. In der Folge verpassten es die Sportfreunde jedoch, den Vorsprung auszubauen. Möglichkeiten dazu gab es bis zur Halbzeit reichlich.
„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und drei hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Wir hätten mindestens mit 2:0 führen müssen“, sagte Sebastian Clarke. Nach dem Seitenwechsel gelang es seiner Mannschaft jedoch nicht mehr, die Dominanz aufrechtzuerhalten. „Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr ist der Gegner über die Emotionen reingekommen“, sagte der Gäste-Trainer.
Die Konsequenz folgte in der 69. Minute: Mit seiner ersten klaren Torchance kam der Tabellenzehnte aus Bocholt zum Ausgleich. Kubilay Serbes bestrafte die Broekhuysener Nachlässigkeit vor dem Tor und stellte auf 1:1. In den verbleibenden rund 20 Minuten fanden die Gäste keine Antwort mehr.
Das ebenfalls am Mittwochabend ausgetragene Duell zwischen dem TuS Xanten und Westfalia Anholt entschied der gastgebende TuS klar für sich. Die Xantener siegten mit 4:1 (2:1).
Sportfreunde Broekhuysen: Bünnings – Lachmann, Theelen, Horster, Hünnekens, Hesen, Beterams (85. van Bühren), Thier (88. Agirman), Hannaleck (77. Schmitz), Peters, Belzek.