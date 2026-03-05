"Ärgerliches Resultat" für die Sportfreunde Broekhuysen

Ist unzufrieden: Sebastian Clarke. – Foto: Janine Gödiker

Die Sportfreunde Broekhuysen haben am Mittwochabend die Chance verpasst, an die Tabellenspitze der Bezirksliga zu klettern. Nach der 1:3-Niederlage des Tabellenführers VfL Rhede beim Tabellendritten DJK Twisteden am vergangenen Sonntag hätten die Sportfreunde mit einem Sieg im Nachholspiel beim TuS Stenern die Tabellenführung übernehmen können. Am Ende musste sich das Team jedoch mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Was sagt Trainer Sebastian Clarke zu dieser verpassten Chance?