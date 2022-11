Ärgerliche Niederlage in Niederbachem

Der heutige Sonntag endete für den SSV Heimerzheim mit einer 3:5-Niederlage beim SV Niederbachem II, die aufgrund einiger Entscheidungen einen faden Beigeschmack erhielt.

Heimerzheim war von Beginn an gut im Spiel und erarbeitete sich über Albert Janke und Lucas Wölk erste Chancen.

Nach einer Viertelstunde fand der Gastgeber durch Standards besser in die Partie, scheiterte jedoch zunächst an SSV-Keeper Frank Hofmann und dann am Außennetz.

Mit der Zeit bestimmten harte Zweikämpfe und Fouls der Gastgeber die Partie, welche aber viel zu selten abgepfiffen wurden. Aus eigenem Ballbesitz des SSV gewann Niederbachem nach 26 Minuten dann den Ball, konnte unbedrängt abschließen und ging in Führung.

Heimerzheim behielt die Köpfe aber oben und glich wenig später aus: Eduard Breininger spielte einen präzisen Ball in den Lauf von Lucas Wölk, welcher den Ball am ersten Gegenspieler vorbei legte, rechts in den Strafraum zog und ins kurze Eck vollstreckte.

Der nächste Angriff des SSV wurde erneut brandgefährlich: Lucas Wölk drehte über links auf, konnte nicht gestoppt werden, zog die Grundlinie entlang und legte ins Zentrum, wo Avel Slinkov zum 2:1 einschob.