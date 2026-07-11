»Ärgerliche Niederlage«: Hauzenberg vergibt Hochkaräter gegen FCA

Hat seit dieser Saison das Sagen beim FC Sturm Hauzenberg: Trainer Matthias Süß (Archivbild). – Foto: Robert Geisler

Knappe Testspiel-Niederlage für den FC Sturm Hauzenberg: Fünf Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Ruhmannsfelden unterlag die Mannschaft von Matthias Süß auf der Sportanlage des SV Freinberg gegen den FC Illumina Andorf.

Die Österreicher, für die es der erste Test zur neuen Saison war, erwischten den besseren Start und gingen prompt durch Lukas Klamminger in Führung – ein Name, den Hauzenberg an diesem Freitagabend noch öfter hören sollte.

Hauzenberg vergibt Hochkaräter im Test – Andorf bestraft das eiskalt

„Leider sind wir früh durch einen Standardtreffer in Rückstand geraten. Wir haben dann allerdings eine starke Reaktion gezeigt und waren sogar spielbestimmend“, kommentierte der neue Sturm-Trainer Matthias Süß. Die Folge: Dominik Manzenberger besorgte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich.

Hauzenberg drückte weiter, ließ jedoch beste Gelegenheiten liegen. „Das hat sich leider auch in der zweiten Halbzeit nicht geändert. Wir haben viele hochkarätige Möglichkeiten nicht verwertet und der Gegner war eiskalt“, so Süß. Denn nach dem Seitenwechsel legte Klamminger effektiv nach, stellte zunächst auf 2:1 und machte mit dem 3:1 seinen Dreierpack perfekt.

Auf Sturm Hauzenberg wartet kommende Woche der Start in die neue Landesliga-Saison

„Insgesamt war es ein gutes Testspiel bei sommerlichen Temperaturen. Andorf ist eine sehr gute Mannschaft“, resümierte Süß. „Trotzdem ist die Niederlage ärgerlich für uns, weil wir nicht das schlechtere Team waren.“ Nach dem Abpfiff stand für die Hauzenberger noch die Einstandsfeier auf dem Programm.