 2026-07-09T13:54:06.091Z

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»Ärgerliche Niederlage«: Hauzenberg vergibt Hochkaräter gegen FCA

Manzenberger trifft +++ Sturm Hauzenberg zeigt starke Reaktion gegen Andorf – verliert am Ende aber mit 1:3

von Boris Manz · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Hat seit dieser Saison das Sagen beim FC Sturm Hauzenberg: Trainer Matthias Süß (Archivbild).
Hat seit dieser Saison das Sagen beim FC Sturm Hauzenberg: Trainer Matthias Süß (Archivbild). – Foto: Robert Geisler

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Matthias Süß
Matthias Süß

Knappe Testspiel-Niederlage für den FC Sturm Hauzenberg: Fünf Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Ruhmannsfelden unterlag die Mannschaft von Matthias Süß auf der Sportanlage des SV Freinberg gegen den FC Illumina Andorf.

Gestern, 18:00 Uhr
FC Illumina Andorf
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FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
3
1
Abpfiff

Die Österreicher, für die es der erste Test zur neuen Saison war, erwischten den besseren Start und gingen prompt durch Lukas Klamminger in Führung – ein Name, den Hauzenberg an diesem Freitagabend noch öfter hören sollte.

Hauzenberg vergibt Hochkaräter im Test – Andorf bestraft das eiskalt

„Leider sind wir früh durch einen Standardtreffer in Rückstand geraten. Wir haben dann allerdings eine starke Reaktion gezeigt und waren sogar spielbestimmend“, kommentierte der neue Sturm-Trainer Matthias Süß. Die Folge: Dominik Manzenberger besorgte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich.

Hauzenberg drückte weiter, ließ jedoch beste Gelegenheiten liegen. „Das hat sich leider auch in der zweiten Halbzeit nicht geändert. Wir haben viele hochkarätige Möglichkeiten nicht verwertet und der Gegner war eiskalt“, so Süß. Denn nach dem Seitenwechsel legte Klamminger effektiv nach, stellte zunächst auf 2:1 und machte mit dem 3:1 seinen Dreierpack perfekt.

Auf Sturm Hauzenberg wartet kommende Woche der Start in die neue Landesliga-Saison

„Insgesamt war es ein gutes Testspiel bei sommerlichen Temperaturen. Andorf ist eine sehr gute Mannschaft“, resümierte Süß. „Trotzdem ist die Niederlage ärgerlich für uns, weil wir nicht das schlechtere Team waren.“ Nach dem Abpfiff stand für die Hauzenberger noch die Einstandsfeier auf dem Programm.

Heute, 18:00 Uhr
SSV Jandelsbrunn
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FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
18:00

Erstmals um Punkte geht es am kommenden Samstag um 15:00 Uhr. Zum Start in die neue Saison in der Landesliga Mitte gastiert der SV Türkgücü Straubing beim Bayernliga-Absteiger. Zuvor spielt der Sturm noch zum 60-jährigen Jubiläum beim SSV Jandelsbrunn. Anstoß ist am 11. Juli um 18 Uhr. Hier geht's zur Testspielübersicht der anderen niederbayerischen Top-Teams am Freitag.