»Ärgerliche Niederlage«: Hauzenberg vergibt Hochkaräter gegen FCA

Knappe Testspiel-Niederlage für den FC Sturm Hauzenberg: Fünf Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Ruhmannsfelden unterlag die Mannschaft von Matthias Süß auf der Sportanlage des SV Freinberg gegen den FC Illumina Andorf.
Die Österreicher, für die es der erste Test zur neuen Saison war, erwischten den besseren Start und gingen prompt durch Lukas Klamminger in Führung – ein Name, den Hauzenberg an diesem Freitagabend noch öfter hören sollte.
„Leider sind wir früh durch einen Standardtreffer in Rückstand geraten. Wir haben dann allerdings eine starke Reaktion gezeigt und waren sogar spielbestimmend“, kommentierte der neue Sturm-Trainer Matthias Süß. Die Folge: Dominik Manzenberger besorgte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich.
Hauzenberg drückte weiter, ließ jedoch beste Gelegenheiten liegen. „Das hat sich leider auch in der zweiten Halbzeit nicht geändert. Wir haben viele hochkarätige Möglichkeiten nicht verwertet und der Gegner war eiskalt“, so Süß. Denn nach dem Seitenwechsel legte Klamminger effektiv nach, stellte zunächst auf 2:1 und machte mit dem 3:1 seinen Dreierpack perfekt.
„Insgesamt war es ein gutes Testspiel bei sommerlichen Temperaturen. Andorf ist eine sehr gute Mannschaft“, resümierte Süß. „Trotzdem ist die Niederlage ärgerlich für uns, weil wir nicht das schlechtere Team waren.“ Nach dem Abpfiff stand für die Hauzenberger noch die Einstandsfeier auf dem Programm.
Erstmals um Punkte geht es am kommenden Samstag um 15:00 Uhr. Zum Start in die neue Saison in der Landesliga Mitte gastiert der SV Türkgücü Straubing beim Bayernliga-Absteiger. Zuvor spielt der Sturm noch zum 60-jährigen Jubiläum beim SSV Jandelsbrunn. Anstoß ist am 11. Juli um 18 Uhr. Hier geht's zur Testspielübersicht der anderen niederbayerischen Top-Teams am Freitag.