Ärgerliche Niederlage gegen Turnerbund I

– Foto: Sascha Hecken / FuPa

Am Sonntagmittag waren wir zu Gast beim Turnerbund. Wir kommen sehr gut ins Spiel und können in der 20. Minute durch einen Kopfball von Emma in Führung gehen. Keine 7 Minuten später kann Turnerbund aufgrund Passivität und Ungenauigkeiten in der Defensive erst Ausgleichen und dann in Führung gehen. Das Spiel gestaltet sich auf beiden Seiten sehr körperlich. Wir sind weiterhin gut im Spiel, müssen dann in der 72. Minute jedoch das 3:1 hinnehmen.

Einen freudigen Moment gab es zudem für uns: Sarah konnte nach 5 Monaten Verletzungspause ihr Spieltags-Comeback feiern 🫶🏼

Wir sind trotz Niederlage zufrieden mit unserer Leistung und nehmen dieses Gefühl in die kommenden 4 Wochen mit, in welchen 3 unserer direkten Tabellennachbarn und Abstiegskonkurrenten auf uns warten.