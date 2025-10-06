Ärgerliche Niederlage – Berg verliert gegen Kellerkind Peißenberg

Nach der Niederlage gegen Peißenberg rutscht der MTV Berg auf Rang sechs ab und hat nun sieben Punkte Rückstand auf Lenggries.

Berg – Peißenberg bleibt kein gutes Pflaster für den MTV Berg . Bereits in der vergangenen Saison hatten die Kreisliga-Fußballer im Aufstiegsrennen beim TSV eine schmerzhafte 1:3-Pleite kassiert. Am Sonntag gingen die Berger am Fuße des Hohen Peißenbergs erneut leer aus, obwohl die Gastgeber zuvor noch ohne Sieg am Tabellenende gestanden hatten. „Anscheinend sind wir noch nicht so weit, um ganz oben mitzumischen“, kommentierte Bergs Co-Trainer, Simon Kullack, der den kurzfristig privat verhinderten Maximilian Wagner an der Seitenlinie vertrat.

Nach fünf Partien ohne Niederlage spielte der Favorit eine gute erste Halbzeit, versäumte es aber, in Führung zu gehen. Besonders der zuletzt so treffsichere Torjäger Marcel Höhne hatte sein Visier nicht richtig eingestellt. „Nach der Pause war es wie abgeschnitten, keine Ahnung, warum“, rätselte Kullack.

Der Schock des schnellen Rückstands fünf Minuten nach Wiederanpfiff, als der MTV zu weit rausgeschoben hatte, saß offensichtlich sehr tief. Die Gäste strahlten in der zweiten Hälfte zu wenig Torgefahr aus und kassierten nach 72 Minuten auch noch das 0:2. Die stark kämpfenden Peißenberger ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Berg rutschte durch die dritte Saisonniederlage auf Rang sechs ab und hat nun schon sieben Zähler Rückstand auf den zweitplatzierten Lenggrieser SC, der genauso wie Spitzenreiter TuS Geretsried II klar siegte. „Ich schaue aber gar nicht auf die Tabelle“, sagte Kullack. Dass Spielgestalter Moritz Wopper kurzfristig angeschlagen nicht hatte mitwirken können, ließ er nicht als Ausrede gelten. „Wir waren sehr gut aufgestellt.“