Ärgerliche Derbyniederlage in Neenstetten

Nach dem 1:0 Auswärtssieg im Nachholspiel unter der Woche beim Tabellendritten aus Bermaringen wartete am Sonntag mit dem FC Neenstetten gleich der nächste Aufstiegsaspirant. Mit dem Sieg im Rücken und der hohen 0:6 Hinspielniederlage waren unsere Jungs hochmotiviert, auch in diesem Spiel etwas zählbares mit nach Ballendorf zu nehmen. Bei eisigem Wind und Sonnenschein begann die Partie in den ersten 15 Minuten ohne große Highlights. Das erste Mal gefährlich wurden die Neenstetter nach einer guten Viertelstunde. Ein Freistoß aus zentraler Position, ca. 25 Metern vom Ballendorfer Tor entfernt wurde von der Mauer abgefälscht und fand den Weg ins Tor: 1: 0 für Neenstetten. In der Folge dessen gewann Neenstetten die Überhand und direkt in der darauffolgenden Aktion spiele Schoko einen unsauberen Rückpass auf Robin, der den Ball beim Klärungsversuch auf dem Neenstetter Geläuf nicht erwischte und der gegnerische Stürmer nur noch ins leere Tor einschieben musste. Der 2:0 Rückstand nach 17 Spielminuten war dann natürlich die kalte Dusche und hat die Hoffnung auf 3 Punkte in weite Ferne rücken lassen. Im Anschluss ging Neenstetten in den Verwaltungsmodus über mit wenigen Highlights auf beiden Seiten. Vor allem die Hausherren spielten äußerst körperbetont und der Schiedsrichter verpasst an der ein oder anderen Stelle, eine gelbe Karte zu zeigen. In der 36. Minute waren es dann erneut die Neenstetter, die nach einem Ballendorfer Angriff schnell umschalteten, der Abschluss war dann aber zentral und schwach in die Arme von Robin. Die größte Ballendorfer Chance sollte in der 41. Minute folgen, als Niko mit einem Steilpass gefunden wurde. Den ersten Schuss konnte der Neenstetter Keeper nur nach vorne abwehren, dort stand Staude zum Abpraller bereit, welchen der Keeper aber erneut halten konnte. Der zweite Abpraller landete dann wieder bei Niko, der den Ball wieder auf das Tor brachte, aber kurz vor der Linie war erneut ein Neenstetter Bein im Weg. So ging es also mit dem mehr als unglücklichen 0:2 Rückstand in die Kabine.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Coach Alexander offensiv, bracht Niki für Matze. Dieser Wechsel machte sich bezahlt, weil Niki immer wieder mit starken Aktionen auf sich aufmerksam machen konnte. Unsere Jungs drückten nach der Halbzeit auf den Anschlusstreffer und waren optisch überlegen. Es fehlten jedoch die zwingenden Torchancen. Dies änderte sich jedoch in der 78. Minute, als Jannis einen tollen hohen Ball auf Flo Wachter spielte, der den Ball per Volley im Neenstetter Gehäuse unterbringen könnte. Mit diesem sehr sehenswerten Treffer sollte also doch noch der Anschluss gelingen und eine heiße Schlussphase wurde eingeläutet. In den folgenden Minuten hatte Ballendorf dann weitere Abschlüsse durch Jannis und Niki, die der Neenstetter Torwart aber abwehren konnte. In der 89. Minute konnte dann Neenstetten nochmal zum Konter ansetzen und deren Stürmer konnte nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Der dafür fällige Elfmeter stellte das Ergebnis auf 3:1 und begrab die letzten Hoffnungen auf einen Punkt im Derby. Kurz danach war Schluss in Neenstetten. Am Ende steht eine äußerst unglückliche Niederlage zu Buche, die an einem anderen Tag so sicher nicht passiert wäre. Die nächste Chance auf 3 Punkte gibt es dann im kommenden Heimspiel gegen Oberelchingen.