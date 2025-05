⚪🔴 Ärgerliche Derby-Niederlage ⚪🔴

TSV Weilheim II – TSV Jesingen II 1:2 (1:0)



Unsere Zweite muss sich im Heimderby gegen den TSV Jesingen II trotz starker erster Hälfte am Ende mit 1:2 geschlagen geben.



📌 Tor für den TSVW:

⚽ 1:0 Johannes Schultheiss (25.)



In der ersten Halbzeit zeigte das Team eine konzentrierte Leistung, dominierte das Spielgeschehen und ging durch Johannes Schultheiss verdient in Führung. Weitere Chancen zur höheren Pausenführung blieben ungenutzt.



Nach dem Seitenwechsel dann der Bruch im Spiel: Jesingen kam besser aus der Kabine, drehte das Spiel mit zwei Treffern (69./80.) und entführte die Punkte aus Weilheim.



Ein gebrauchter Nachmittag, der zeigt: Für den angestrebten dritten Tabellenplatz muss in den kommenden Wochen wieder eine konstantere Leistung her.



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #zweite #heimspiel #🔴⚪