"Ärgerlich und völlig unnötig" - Dietmar Hirsch hadert nach MSV-Pleite

Dietmar Hirsch war mit der Niederlage des MSV Duisburg nicht einverstanden. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Eine Niederlage der Kategorie "bitter und unnötig" gab es für den MSV Duisburg im Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Vor ausverkaufte Kulisse zeigte vor allem der Gast eine starke Partie, die Hausherren machten derweil die Tore und nutzten ihre wenigen Chancen gnadenlos aus. Entsprechend angefressen äußerte sich Cheftrainer Dietmar Hirsch auf der anschließenden Pressekonferenz. Aufgeben ist für die Zebras aber keine Option. In drei Endspielen geht es noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Dietmar Hirsch: "Wir haben als Mannschaft wenig zugelassen. Die Gegentore haben wir eigentlich selber gemacht durch individuelle Fehler. Das war sehr ärgerlich und völlig unnötig. Bei uns waren die Abstände zu groß. Zu oft haben wir lange Bälle auf Tyger gespielt, der aber ganz alleine war.

Schlicke spielt klar den Ball, daraus entsteht die Rudelbildung, wo er und Tyger gelb sehen. Jetzt ist er gesperrt. Der Schiedsrichter war in bestimmten Situation sehr unglücklich. Er ist aber nicht schuld, dass wir hier nicht gewinnen können. Wir hatten in der zweiten Halbzeit viel Power und Energie. Wenn wir das 2:2 machen, wären wir auf jeden Fall auf den dritten Treffer gegangen. Heute bin ich Verfechter der Netto-Spielzeit. Die Aachen haben es hier im Stadion nicht nötig, ab der 60. nur auf Zeit zu spielen. Der vierte Offizielle hat sich nur aufgeregt, es ist aber nicht passiert. Da wir zu dem Zeitpunkt den dritten Treffer schon kassiert hatten, hat uns auch die sieben Minute lange Nachspielzeit nicht mehr geholfen.