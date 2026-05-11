„Ärgerlich und unnötig“: TSV Altenstadt bringt sich wieder in Abstiegsnot

Der TSV Altenstadt spielt mit dem Feuer. Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Murnau II hat sich der Abstand zur Abstiegszone der Kreisliga 1 auf fünf Punkte verringert.
„Das war ärgerlich und unnötig“, schimpfte Christoph Wagner nach der Niederlage beim Tabellenelften. Der Trainer des TSV wollte eigentlich in Murnau den Deckel auf das Thema „Klassenerhalt“ machen, doch dann erlebte er eine halbe Stunde, in der er seine Fußballer nicht wiedererkannte. „Was wir uns vorgenommen hatten, war in den ersten 30 Minuten nicht vorhanden“, monierte er.
Seinem Team war deutlich anzumerken, dass mit Maximilian Hannappel und Tobias Graun zwei Leistungsträger nicht an Bord waren. Hinzu kam, dass der Gegner seinen Kader mit Fabian Erhard und Murat Höbekkaya aufgerüstet hatte, die über Landesliga-Erfahrung verfügen. Bis die Gäste so richtig merkten, was gespielt wurde, brachte dieses Duo die Platzherren mit 2:0 (21., 33.) in Front. Wobei Höbekkayas Schlenzer aus 25 Metern genau in den Knick allein schon das Eintrittsgeld wert gewesen ist. „Ein Traumtor“, schwärmte Wagner.
Immerhin sorgte der außergewöhnliche Treffer dafür, dass seine Kicker endlich wach wurden. Bereits zu Beginn der zweiten Hälfte bekamen die Altenstädter die Begegnung in den Griff und drängten auf den Anschlusstreffer. Vielversprechende Chancen erwirtschafteten sie sich jedoch fast keine. „Es fehlt uns ein bisschen die Leichtigkeit nach vorn“, stellte Wagner fest. Am Ende war der Aufwand hoch, um wenigstens noch das 1:2 zu erzielen. Dominik Streit gelang das Kunststück eine Minute vor dem Abpfiff, als es eigentlich schon zu spät war.
So bleibt den Altenstädtern nur die Hoffnung, vielleicht den nächsten Matchball verwerten zu können. Bereits am kommenden Mittwoch, 13. Mai, treffen sie auf eigener Anlage auf die DJK Waldram, die am vergangenen Wochenende mit einem Sieg über Tabellenführer Lenggries für Aufsehen sorgte. „Bis zum letzten Spieltag möchte ich nicht warten“, fordert Wagner von seinem Ensemble, dass es der Ungewissheit um die eigene Zukunft ein schnelles Ende bereitet.