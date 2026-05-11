„Ärgerlich und unnötig“: TSV Altenstadt bringt sich wieder in Abstiegsnot Pleite gegen TSV Murnau II von Christian Heinrich · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Franz Demmler vom TSV Altenstadt (in Grün) im Gastspiel beim TSV Murnau II am 10. Mai 2026 – Foto: Manuel Weiter

Der TSV Altenstadt spielt mit dem Feuer. Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Murnau II hat sich der Abstand zur Abstiegszone der Kreisliga 1 auf fünf Punkte verringert.

„Das war ärgerlich und unnötig“, schimpfte Christoph Wagner nach der Niederlage beim Tabellenelften. Der Trainer des TSV wollte eigentlich in Murnau den Deckel auf das Thema „Klassenerhalt“ machen, doch dann erlebte er eine halbe Stunde, in der er seine Fußballer nicht wiedererkannte. „Was wir uns vorgenommen hatten, war in den ersten 30 Minuten nicht vorhanden“, monierte er. Seinem Team war deutlich anzumerken, dass mit Maximilian Hannappel und Tobias Graun zwei Leistungsträger nicht an Bord waren. Hinzu kam, dass der Gegner seinen Kader mit Fabian Erhard und Murat Höbekkaya aufgerüstet hatte, die über Landesliga-Erfahrung verfügen. Bis die Gäste so richtig merkten, was gespielt wurde, brachte dieses Duo die Platzherren mit 2:0 (21., 33.) in Front. Wobei Höbekkayas Schlenzer aus 25 Metern genau in den Knick allein schon das Eintrittsgeld wert gewesen ist. „Ein Traumtor“, schwärmte Wagner.