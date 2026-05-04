Trainer Christian Baethge sah darin einen entscheidenden Faktor: „Wir gehen zwar 1:0 in Führung, haben dann die Chancen auf 2:0, 3:0, 4:0 – das haben wir ausgelassen.“

Der FC Heeseberg, nun Tabellenachter mit 30 Punkten, erwischte den besseren Start und ging bereits in der 4. Minute durch Zachan in Führung. In der Folge verpassten es die Gastgeber jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen.

Baethge kritisierte diese Phase deutlich: „Wir kommen nicht so gut raus, haben die ersten 15 Minuten verschlafen und haben Lafferde wieder ins Spiel kommen lassen.“

Nach der Pause verlor Heeseberg zunehmend die Kontrolle. Groß Lafferde, weiterhin Tabellenletzter mit 7 Punkten, nutzte dies konsequent: Burgdorf (58.) glich aus, ehe Bashiru Bah (71.) und Zobjack (73.) die Partie innerhalb weniger Minuten drehten.

Späte Wende durch Moral und Effizienz

In der Schlussphase zeigte Heeseberg jedoch eine Reaktion. Grunwald verkürzte in der 78. Minute, ehe Bittner (85.) zum Ausgleich traf. Die Partie kippte endgültig in der Nachspielzeit: Romeike erzielte das 4:3 (90.), Maushake erhöhte kurz darauf auf 5:3 (90.) und entschied das Spiel.

„Man fragt sich jetzt im Nachhinein, wie das eigentlich gehen kann, dass man innerhalb von kurzer Zeit so unnötige Gegentore bekommt. Was man aber hervorheben muss, ist, dass die Mannschaft sich nach dem 1:3 nicht aufgegeben hat, danach 15 Minuten angerannt ist und unbedingt diesen Sieg wollte“, sagte Baethge.

Auf Seiten der Gäste überwog trotz der Niederlage eine differenzierte Bewertung. Kapitän Tim Paul hob die personellen Schwierigkeiten hervor: „15 Leute, davon sechs aus der zweiten beziehungsweise ehemaligen dritten Herren – also definitiv wieder ein Rumpfkader.“

Dennoch sah er seine Mannschaft zwischenzeitlich im Vorteil: „Wir haben uns dann die Führung zum 3:1 verdient.“ Die Schlussphase bewertete er kritisch: „Ärgerlich ist, dass das Spiel dann kippt. Einfache Ballverluste zum 2:3 und 3:3 – und dann hatten sie den Lucky Punch.“

Mit dem Sieg festigt der FC Heeseberg seine Position im Mittelfeld, während der SV Teutonia Groß Lafferde trotz engagierter Leistung weiter ohne zählbaren Ertrag bleibt. Baethge über die kommenden Partien: „Im Großen und Ganzen bin ich mit den englischen Wochen auch zufrieden. Wir haben ein Unentschieden, 4 Siege. Und von daher kann man auch stolz auf die Truppe sein. Jetzt kommen nochmal viele englische Wochen. Und die heißt natürlich auch irgendwo zu überstehen und da alles rauszuholen."