Ärger „wie letzte Woche“: Unterammergau trotz zweifacher Führung ohne Sieg gegen Münsing

Von Beginn an präsentierte sich der WSV auf Augenhöhe mit der Spitzenmannschaft und setzte sogar den ersten Akzent. Elias Hartwig tankte sich über rechts an der Grundlinie durch, seine scharfe Hereingabe konnte SV-Keeper Tobias Werner nur nach vorne abwehren. Was fehlte: ein klassischer Neuner, der den Abpraller in der Mitte verwertet.

Doch wenig später war es dann so weit: Die Gastgeber belohnten sich für ihren Fleiß. Robin Reiter zirkelte aus halblinker Position einen Freistoß in den Strafraum. Moritz Korntheuer lief ein, kam aber mit dem Scheitel nicht mehr dran, so landete der Ball auf direktem Weg im Netz. Doch auch auf der Gegenseite wurde es brenzlig. Ein Kopfball von Maximilian Spilker schlug im WSV-Tor ein, dem Treffer war allerdings ein Offensivfoul vorausgegangen.