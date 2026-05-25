Ärger wegen Gerichtsurteil: SpVgg Attenkirchen siegt auf dem Platz – aber nicht am grünen Tisch

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen haben gegen Babensham/Eiselfing gewonnen. Doch das Sportgericht wertete ein früheres Spiel gegen sie – wegen einer Absage nach einem Verkehrsunfall im Vereinsumfeld.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen haben mit einem 2:1 (2:1)-Sieg gegen die SG TSV Babensham/TSV Eiselfing zurück in die Erfolgsspur gefunden. Von Beginn an waren sie spielbestimmend, ließen aber beste Chancen liegen. „Eigentlich müssten wir nach einer Viertelstunde mit 2:0 führen“, erklärte Trainer Christian Hobmeier. Stattdessen brachte Mathilde Golla die Gäste in Führung (15.). Nur eine Minute später staubte Lilian Möhring nach einem Fernschuss von Verena Kiermeier zum 1:1 ab. Franziska Lorenz sorgte mit einem schönen Schuss aus 20 Metern für die 2:1-Führung (45.+1).

In Halbzeit zwei hatte die Partie dann weniger Highlights. „Wir haben keine gegnerische Chance mehr zugelassen“, lobte der Übungsleiter.

Deutlich weniger zufrieden ist er mit der Entscheidung des Sportgerichts, das das abgesagte Duell des 13. Spieltags gegen die SG TSV Haar/TSV Grasbrunn nun gegen die SpVgg wertete und eine Geldstrafe in Höhe von 380 Euro verhängte. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls im engen Vereinsumfeld hatte die SpVgg die Partie kurzfristig abgesagt (wir berichteten). „Wir haben den Gegnerinnen mindestens zehn Nachholtermine und einen Tausch des Heimrechts angeboten, mit fadenscheinigen Begründungen haben sie aber nichts davon angenommen“, erklärte Hobmeier.

Vor dem abschließenden Spiel bei der DJK Otting am Sonntag steht die SpVgg auf dem dritten Tabellenplatz.