Ärger und Ernüchterung bei RW Darmstadt

Darmstadt. Nein, so hatten sich die Rot-Weißen den Start in die Verbandsliga-Saison nicht vorgestellt. Und sie hatten Grund, sich zu ärgern. Zum einen über sich selbst, zum anderen über den Schiedsrichter. „Es hat nicht zwingend die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effektivere“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer, der anfügte: „Ich tue mich noch schwer, mich mit dem Ergebnis abzufinden. Denn es entspricht nicht dem Spielverlauf und unserer Leistung.“
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Diese stimmte nämlich, bis auf die Tatsache, dass die Gastgeber ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Die Gäste dagegen machten aus zwei Chancen, drei Treffer – das 2:0 für Neu-Isenburg „war nämlich keine Chance“, so Lohrer. Denn der Schiedsrichter wertete eine Aktion eines Darmstädters als Handspiel und entschied auf Elfmeter – sehr zum Unverständnis für den Coach („Er war mit dem Kopf dran“) der Rot-Weißen, die durch das Tor von Maziar Namavizadeh mit 0:2 (50./Boubacar Berry hatte in der 36. Minute zum 1:0 getroffen) hinten lagen, obwohl sie mit so viel Hoffnung in die zweite Hälfte gegangen waren.
Diese erhielt dann durch den Anschlusstreffer von Emin Aykir (79.) neue Nahrung. Mehr wollte den Gastgebern trotz bester Gelegenheiten aber nicht gelingen. „Wir waren am Drücker“, sagte Lohrer. Der Treffer fiel aber auf der Gegenseite, mit dem 3:1 für Neu-Isenburg durch Savvas Kontantinidis (89.) war alles klar. Den Rot-Weißen blieb nur, die Partie abzuhaken. „Wir sind ja auch noch in der Findungsphase“, meinte der Trainer, der darauf vertraut, dass es nächsten Spieltag so läuft, wie er sich das vorstellt.