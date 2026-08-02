Ärger und Ernüchterung bei RW Darmstadt Verbandsligist unterliegt dem SV Pars Neu-Isenburg mit 1:3 von Oliver Strerath · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser

Ernüchterung bei Rot-Weiß Darmstadt nach der 1:3-Niederlage zum Saisonstart. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Darmstadt. Nein, so hatten sich die Rot-Weißen den Start in die Verbandsliga-Saison nicht vorgestellt. Und sie hatten Grund, sich zu ärgern. Zum einen über sich selbst, zum anderen über den Schiedsrichter. „Es hat nicht zwingend die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effektivere“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer, der anfügte: „Ich tue mich noch schwer, mich mit dem Ergebnis abzufinden. Denn es entspricht nicht dem Spielverlauf und unserer Leistung.“

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Diese stimmte nämlich, bis auf die Tatsache, dass die Gastgeber ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Die Gäste dagegen machten aus zwei Chancen, drei Treffer – das 2:0 für Neu-Isenburg „war nämlich keine Chance“, so Lohrer. Denn der Schiedsrichter wertete eine Aktion eines Darmstädters als Handspiel und entschied auf Elfmeter – sehr zum Unverständnis für den Coach („Er war mit dem Kopf dran“) der Rot-Weißen, die durch das Tor von Maziar Namavizadeh mit 0:2 (50./Boubacar Berry hatte in der 36. Minute zum 1:0 getroffen) hinten lagen, obwohl sie mit so viel Hoffnung in die zweite Hälfte gegangen waren.