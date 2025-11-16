Ärger über "Witz-Elfer": Hornau verliert unglücklich

Kelkheim. Bitterer Nachmittag für die TuS Hornau. Als im Heimspiel gegen den FC Waldbrunn vieles auf ein torloses Remis hindeutete, hab es sieben Minuten vor dem Ende einen Elfmeter für die Gäste, den Waldbrunns Bester Lukas Scholl zum Tor des Tages für die Gäste vollendete. So legte der Herbstmeister ergebnistechnisch einen Fehlstart in die zweite Saisonhälfte hin.

Hornaus Trainer Andreas Klöckner, der ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten sah, ärgerte gegen einen starken Gegner weniger die Niederlage an sich, als deren Zustandekommen. "Man kann verlieren, aber nicht so", sagte Klöckner. Denn den spielentscheidenden Elfmeter sah Klöckner als unberechtigt an. "Wir sind seit drei Jahren mit vielen guten Schiedsrichterleistungen verwöhnt worden. Aber ich habe mich selten so aufgeregt wie heute. Der Elfmeter war ein absoluter Witz. Unser Branimir Matic und Lukas Scholl steigen im Strafraum zum Kopfball hoch. Branimir wird unterlaufen, gerät in der Luft ins Fallen, fährt den Arm aus und trifft Scholl leicht am Körper. Wenn so etwas Elfmeter sein soll, können wir aufhören", echauffierte sich der TuS-Coach.

Im Spiel der beiden besten Defensiven der Liga, entwickelte sich fast wie zu erwarten war, ein torarmes, ausgeglichenes Spiel. Den erkrankten Luca Morlac ersetzte Noah Schlaht auf der offensiven Außenbahn. Dabei mangelte nicht an Gelegenheiten, beide Teams ließen gute Gelegenheiten für Treffer liegen. Hornau hatte durch Nikola Schulze Solano und Niklas Kern eine Doppelchance, doch beide Male war FC-Keeper Leon Hasselbach auf dem Posten. Nach der Pause köpfte Karim Bounour einen Freistoß an die Latte, Kern vergab im Eins-gegen-Eins und nach dem 0:1 verpasste Bounour erneut einen Treffer, als er an einer weiteren Glanzparade von Hasselbach scheiterte.

Durch die Niederlage ist das kleine Polster, das die TuS an der Spitze hatten, auf nur noch zwei Punkte geschrumpft. Kommende Woche erwarten die Hornauer - dann wieder zuhause - den VfR 07 Limburg.