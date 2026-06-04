Ärger über Relegations-Entscheidung beim SV Nauheim

Der SV Nauheim im Teamkreis - für die Relegation hat es nicht gereicht. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Darmstadt/Groß-Gerau. Erst am Mittwochnachmittag stand fest, dass die SSV Raunheim an der Relegation teilnehmen wird. Das Verbandsgericht unter dem Vorsitz von Halil Öztas hat der Berufung der SSV Raunheim teilweise stattgegeben und damit das Urteil des Kreissportgerichts revidiert. Das Spiel SV 07 Nauheim gegen VfB Ginsheim II der Kreisliga A Groß-Gerau vom 3. Mai wird – wie ausgetragen – mit 1:4 Toren und 0 Punkten für den SV 07 Nauheim als verloren gewertet. Das Kreissportgericht hatte noch entschieden, das Spiel für Nauheim zu werten, da der VfB Ginsheim II einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. Damit war zunächst der SV Nauheim als Tabellenzweiter der Relegationsteilnehmer.

Auch wenn die Entscheidungsgründe noch nachgereicht werden sollen, hat sich das Verbandsgericht wohl daran orientiert, dass ein Verbandsorgan eine falsche Auskunft gegeben habe. Dies war ähnlich bei einem Fall von vor zwei Wochen aus der Gruppenliga Gießen/Marburg, als damals das Referat Spielbetrieb des HFV eine irrtümliche Auskunft gegeben hatte. Der VfB Ginsheim hatte sich nun im aktuellen Fall darauf berufen, von Klassenleiter Klaus Ilschner seinerzeit auf Nachfrage die Auskunft erhalten zu haben, dass ein Erstmannschaftsspieler eingesetzt werden dürfe bei der zweiten Mannschaft, da es sich um den fünftletzten Spieltag handelte. Doch war es tatsächlich das viertletzte Spiel von Ginsheim, sodass der betreffende Akteur nicht spielberechtigt war, denn in den letzten vier Meisterschaftsspielen dürfen Spieler aus den höheren Ligen nicht eingesetzt werden. Wie Ilschner einräumte, „war das ein Versehen von mir“.

Unmut über die lange Verfahrensdauer

Der einhellige Unmut bei allen Beteiligten, ob aus Raunheim, Nauheim oder Ginsheim, besteht darin, dass das Urteil des Kreissportgerichts rund vier Wochen auf sich warten ließ und erst nach dem letzten Spieltag eingegangen ist. Der Relegationsteilnehmer war somit am Sonntag noch offen, am Montag war es dann Nauheim, am Dienstag wieder offen und nun am Mittwoch ist es Raunheim. Ein Hickhack, das sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Bei dieser Entscheidung bleibt es nun definitiv, denn wie es im Urteil heißt, ist „das Verfahren hiermit rechtskräftig abgeschlossen. Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung ist nicht gegeben.“