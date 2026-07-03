Ärger über die Ausscheidungsrunde: "Wir haben dafür kein Verständnis"

Am Dienstag gab es für die Verantwortlichen der Verbands- und Landesligisten eine böse Überraschung. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) teilte das Prozedere und den Auslosungstermin für den dachbleche24-Landespokal mit. Und siehe da: Plötzlich gibt es doch eine Ausscheidungsrunde.
Genau diese sollte es in diesem Jahr eigentlich nicht geben. Zumindest hatte es der Spielausschussvorsitzende des Landesverbandes, Stefan Kupski, noch vor einigen Wochen beim Staffeltag so angekündigt. Ein einziges Ausscheidungsspiel zwischen zwei festgelegten Landesligisten, mehr Partien sollte es den Ausführungen des FSA-Funktionärs zufolge nicht geben. Nun aber müssen am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August doch sechs Teams ran - je drei aus der Verbands- und LOTTO-Landesliga.
"Wir haben dafür kein Verständnis", spricht Max Schönijahn, Trainer des Verbandsligisten FSV Barleben, das aus, was viele zu der Thematik denken. "Wenn wir bei einer offiziellen Veranstaltung des FSA gesagt bekommen, dass wir an diesem Wochenende frei haben, wir anhand dieser Aussage unsere Vorbereitung planen und sich das dann einige Wochen vorher noch einmal ändert, ist das dilettantisch."
Die Barleber etwa haben die betroffenen Tage längst anderweitig verplant. "Wir wollen an dem Wochenende zu einem ein Trainingslager nach Sachsen reisen. Außerdem haben wir ein Testspiel gegen den Oberligisten VFC Plauen geplant. Das hängt jetzt in der Schwebe", moniert Schönijahn und fragt sich: "Was machen wir, wenn wir gezogen werden? Die Unterkunft ist schon gebucht, die Generalprobe - auch für Plauen der letzte Test vor dem Oberliga-Auftakt - vereinbart. Das hat weitreichende Folgen."
Auch beim Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben war man nicht begeistert über die plötzliche Kehrtwende im Thema Ausscheidungsrunde. "Wir haben an dem Wochenende ein Turnier mit dem SV Fortuna, mit Einheit Wernigerode und mit Stahl Brandenburg geplant", erzählt Matthias Wölfer aus dem Vorstand. "Es hieß ja vom FSA, dass wir an dem Wochenende nicht spielen müssen. Sie können doch nicht allen offiziell erzählen, dass es keine Ausscheidungsrunde gibt, und dann gibt es doch eine."
Christian Kamalla teilt dieses Unverständnis. "Ich hätte mir gewünscht, dass man das mit den Vereinen kommuniziert. Dass man das auch irgendwie begründet, um uns abzuholen. Am Ende habe ich es erfahren, weil ich gerne bei FuPa stöbere", sagt der Trainer des BSV Halle-Ammendorf. Auch im Stadion der Waggonbauer hatte man die Vorbereitung anhand der Aussagen beim Staffeltag geplant.
Gleich ergeht es dem VfB Sangerhausen, der am betreffenden Wochenende den Härtetest gegen Oberligist VfB Germania Halberstadt geplant hat. Auch allerhand weitere Teams aus den jeweiligen Ligen haben längst Testspiele vereinbart. "Das ist alles sehr unglücklich für alle Vereine und dann erst recht für die Vereine, die auch ran müssen", findet Kamalla.
Drei Verbandsligisten wird es treffen - so viel ist sicher. Denn anstatt alle 46 Teams, die von der Ausscheidungsrunde betroffen sind, in einen gemeinsamen Lostopf zu werfen, wird es am 9. Juli jeweils einzelne Lostöpfe für die 16 Verbandsligisten und die 30 teilnahmeberechtigten Landesligisten geben.
Für die Mannschaften aus der Verbandsliga ist die Chance, am 31. Juli bis 2. August ran zu müssen, folglich fast doppelt so hoch wie für die Landesliga-Vertreter. Auch dieses Prozedere stößt in den Vereinen nicht unbedingt auf Verständnis. Viel mehr Groll aber regt sich gegen die Austragung einer Ausscheidungsrunde, die es eigentlich gar nicht geben sollte.