Ärger über die Ausscheidungsrunde: "Wir haben dafür kein Verständnis" dachbleche24-Landespokal +++ Warum die Austragung der zusätzlichen Pokalrunde auf viel Kritik stößt von Kevin Gehring · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Fromme

Am Dienstag gab es für die Verantwortlichen der Verbands- und Landesligisten eine böse Überraschung. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) teilte das Prozedere und den Auslosungstermin für den dachbleche24-Landespokal mit. Und siehe da: Plötzlich gibt es doch eine Ausscheidungsrunde.

Genau diese sollte es in diesem Jahr eigentlich nicht geben. Zumindest hatte es der Spielausschussvorsitzende des Landesverbandes, Stefan Kupski, noch vor einigen Wochen beim Staffeltag so angekündigt. Ein einziges Ausscheidungsspiel zwischen zwei festgelegten Landesligisten, mehr Partien sollte es den Ausführungen des FSA-Funktionärs zufolge nicht geben. Nun aber müssen am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August doch sechs Teams ran - je drei aus der Verbands- und LOTTO-Landesliga. FSV Barleben hat Trainingslager und Testspiel geplant "Wir haben dafür kein Verständnis", spricht Max Schönijahn, Trainer des Verbandsligisten FSV Barleben, das aus, was viele zu der Thematik denken. "Wenn wir bei einer offiziellen Veranstaltung des FSA gesagt bekommen, dass wir an diesem Wochenende frei haben, wir anhand dieser Aussage unsere Vorbereitung planen und sich das dann einige Wochen vorher noch einmal ändert, ist das dilettantisch."

Die Barleber etwa haben die betroffenen Tage längst anderweitig verplant. "Wir wollen an dem Wochenende zu einem ein Trainingslager nach Sachsen reisen. Außerdem haben wir ein Testspiel gegen den Oberligisten VFC Plauen geplant. Das hängt jetzt in der Schwebe", moniert Schönijahn und fragt sich: "Was machen wir, wenn wir gezogen werden? Die Unterkunft ist schon gebucht, die Generalprobe - auch für Plauen der letzte Test vor dem Oberliga-Auftakt - vereinbart. Das hat weitreichende Folgen." VfB Ottersleben lädt zum hochklassigen Vorbereitungsturnier Auch beim Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ottersleben war man nicht begeistert über die plötzliche Kehrtwende im Thema Ausscheidungsrunde. "Wir haben an dem Wochenende ein Turnier mit dem SV Fortuna, mit Einheit Wernigerode und mit Stahl Brandenburg geplant", erzählt Matthias Wölfer aus dem Vorstand. "Es hieß ja vom FSA, dass wir an dem Wochenende nicht spielen müssen. Sie können doch nicht allen offiziell erzählen, dass es keine Ausscheidungsrunde gibt, und dann gibt es doch eine."