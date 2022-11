Ärger in Goseck: "Den Sachsenring mit dem Sportplatz verwechselt" Kreisklasse 1 +++ Fußballplatz ist über Nacht mit tiefen Reifenspuren überzogen

Die Spuren könnten zwar auch von einem PKW stammen, aber "vom Reifenprofil könnte es eher ein Quad gewesen sein", schreibt die LSG. Die Tat müsse sich zwischen 22 Uhr am Montagabend (21.11.2022) und 10 Uhr am Dienstagmorgen (22.11.2022) ereignet haben. "Hat jemand in diesem Zeitraum beobachtet, ob oben genannte Fahrzeuge in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Sportplatzes standen oder herumgefahren sind?", bittet der Verein um sachdienliche Hinweise.