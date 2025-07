Eller im Fokus. – Foto: Peter J. Großheimann

Ärger im Jugendfußball – der Verband kommt ins Schwitzen Im Fußballkreis Düsseldorf gibt es Diskussionen um die Startplätze in der neuen Rhein-Ruhr-Liga. Verlinkte Inhalte C-Jun.-LK Düsseldorf Ratingen SC West DSC 99 VfB Hilden + 9 weitere

Fast jeder kennt ihn noch aus seiner Kindheit, den Stuhltanz „Reise nach Jerusalem“. Daran erinnert haben müssten sich am Dienstagabend auch die Vertreter von fünf Fußballklubs, die gemeinsam mit dem Kreisverband darüber diskutierten, an wen die vier Startplätze für die neu eingeführte Rhein-Ruhr-Liga bei den C-Junioren gehen. Das Ergebnis ist ein Verwaltungsbescheid, über dessen Inhalt nicht vor Donnerstagabend in der Öffentlichkeit gesprochen werden soll. >>> Die neue Rhein-Ruhr-Liga erklärt

Aber warum kam es überhaupt so weit? Beim Studium der Durchführungsbestimmungen scheint die Sachlage nach erstem Lesen klar. Demnach gehen die vier Startplätze für die künftig zwischen Niederrheinliga und Leistungsklasse angesiedelte Spielklasse an Turu 80 als Absteiger aus der Niederrheinliga und den SC West, SG Unterrath U14 und die TSV Eller 04. Denn diese drei Teams nahmen an der Qualifikation zur Niederrheinliga teil, in der sie allesamt scheiterten.

Turnier um die Niederrheinliga? Kein Qualifikant im engsten Sinne war dagegen die U14 des VfB 03 Hilden, die als Vizemeister hinter dem SC West aber nur deshalb nicht an der Niederrheinliga-Qualifikation teilnehmen durfte, weil ihre eigene U15 dort schon vertreten ist. Und genau deshalb fühlte sich auch der VfB als Qualifikant im Sinne der Spielordnung, was wiederum den Fußballkreis ins Schwitzen brachte. Denn fortan musste er sich überlegen, wie er mit fünf Anwärtern auf nur vier Plätze umgehen möchte.