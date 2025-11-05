Ärger im Jugendfußball – das nächste Kapitel einer verkorksten Saison Sie tappen alle im Dunkeln: Die Saison der E-Jugend-Fußballer im Kreis Mainz-Bingen soll nun starten, aber niemand weiß, wann und wo

Mainz/Bingen. Viele E-Junioren-Trainer im Kreis Mainz-Bingen sind frustriert. Der November hat begonnen, aber noch immer weiß niemand, wie es weitergeht. „Wahnsinn, was da passiert im Kinderfußball", spricht Mike Seckert, E-Jugend-Trainer des TSV Ebersheim, vielen aus der Seele. Nach der umstrittenen Qualifikationsrunde herrscht nun schon seit einigen Tagen Stillstand. Der Ball rollt nicht mehr. Wer wird in welcher Klasse antreten?