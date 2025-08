Ärger beim Rurdorfer Sommercup

Der Viertelfinalsieg der Sportfreunde im Elfmeterschießen gegen Schafhausen wird nach Unions Protest in eine Niederlage umgewandelt. Der Grund ist ein nicht spielberechtigter Akteur.

Groß war beim 40. Rurdorfer Sommercup am Samstag bei den Sportfreunden Uevekoven die Freude gewesen: Der Landesligaaufsteiger verspielte im Viertelfinale gegen den künftigen Ligarivalen Union Schafhausen in der Schlussphase zwar noch eine 2:0-Führung, die Neuzugang Joy-Slyd Mickels herausgeschossen hatte. Doch nach Elfmeterschießen gewannen die Grün-Weißen noch mit 9:8 und qualifizierten sich damit fürs Halbfinale – das Traumfinale am kommenden Sonntag gegen den großen Ortsnachbarn, Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck, rückte damit näher.

Am Mittwoch platzte dann aber dieser Traum. Da legte die Union – also vier Tage nach dem Spiel – plötzlich Protest gegen die Spielwertung ein – und bekam von Ausrichter FC Rurdorf und auch dem hinzugezogenen Verband Recht. Grund: Uevekoven hatte mit seinem sehr jungen Keeper Lennart Kyek einen zu diesem Zeitpunkt noch nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Statt Uevekoven zog so Schafhausen ins Halbfinale ein.