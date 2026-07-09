Ärger beim FC Aura: Platzmangel oder doch persönliche Ablehnung? War es Platzmangel oder persönliche Ablehnung durch die Sportverwaltung Viersen, weshalb der FC Aura Athletik – zuvor FC HUS – nicht im Kreis Viersen an den Start gehen darf? Die Beteiligten haben Stellung genommen. von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

So steht es um den FC Aura – Foto: Marcel Eichholz

Eigentlich wollte Almir Husejnovic mit seinem neugegründeten Verein FC Aura Athletik im Kreis Mönchengladbach/Viersen an den Start gehen. Jetzt ist es doch der Kreis Kempen/Krefeld geworden. Husejnovic wirft der Sportverwaltung Viersen vor, man habe ihm falsche Versprechungen gemacht. Die Sportverwaltung begründet die Absage mit fehlenden Sportplätzen in der Stadt.

Probleme mit der Namensfindung Doch wie hat überhaupt alles angefangen? Der mit seinem Autohaus Hus in Nettetal ansässige Almir Husejnovic ist im Februar dieses Jahres den ersten Schritt in Richtung seines großen Traums gegangen. Er hat er bei der Stadt Viersen, in der er unter anderem durch zahlreiches Sponsoring im Amateurfußball tief verwurzelt ist, einen Antrag auf Neugründung mit dem Teamnamen 1. FC HUS gestellt. (Wir berichten hier erstmals.) Daraufhin meldete sich die Stadt bei Husejnovic, dass er mit diesem Namen nicht an den Start gehen könne, weil ein möglicher kommerzieller Bezug zum Autohaus Fragen aufwerfen könnte. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät Husejnovic: „Ich habe den Namen angepasst. Hauptsache, der Verein kann starten.“ Der neue und auch aktuelle Name des Vereins ist FC Aura Athletik.

Späte Absage hat den kommenden Spielbetrieb für den FC Aura gefährdet Aus Sicht des Gründers startete dann die echte Farce. Die Sportverwaltung informierte ihn, dass es aufgrund der Besonderheit des Falls zu einer Entscheidung vor dem Sportausschuss der Stadt Viersen kommen soll – so weit, so transparent. Jetzt kommt allerdings die wichtigste und entscheidende Unstimmigkeit zwischen den Parteien. Almir Husejnovic behauptet nämlich, die Sportverwaltung habe ihm mitgeteilt, dass es nur darum ginge, welcher Platz seinem Verein zur Verfügung gestellt werden würde und keinesfalls, ob es überhaupt freie Plätze in der Stadt gebe. Die Sportverwaltung nimmt Stellung: „Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich gemacht, dass eine verbindliche Zuweisung einer städtischen Sportanlage nicht in Aussicht gestellt werden kann.“ Vielleicht nur ein Kommunikationsfehler zwischen den Parteien, allerdings ein schwerwiegender, vor dem Hintergrund, dass der FC Aura noch in der kommenden Saison in der Kreisliga C an den Start gehen will. Für Husejnovic ist klar: „Es lag nie am Namen. Es lag auch nicht am Platzmangel“, wirft er der Verwaltung vor und impliziert eine Art Hetzkampagne gegen ihn und sein neues Projekt: „Die hätten mir schon im Februar sagen können: In Viersen haben wir keine Plätze.“ Die Sportverwaltung hat eine andere Sicht auf die Dinge: „Den Vorwurf, die Sportverwaltung habe sich grundsätzlich gegen den Verein oder gegen eine Neugründung gestellt, weisen wir zurück. Die Stadt Viersen begrüßt grundsätzlich die Gründung neuer Sportvereine.“