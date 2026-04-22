Ära geht zu Ende: Jaeschke verlässt den TSV Havelse

Jaeschke hat die sportliche Entwicklung des TSV Havelse über Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. In seiner Zeit beim Verein feierte er zwei Aufstiege in die 3. Liga, gewann den Niedersachsenpokal und sicherte sich zwei Meisterschaften. Besonders im Pokalfinale 2020 setzte er mit einem Doppelpack ein sportliches Ausrufezeichen und hatte entscheidenden Anteil am Titelgewinn.

Mit insgesamt 205 Pflichtspielen, 50 Toren und 13 Vorlagen zählt Jaeschke zu den prägendsten Spielern der jüngeren Vereinsgeschichte und reiht sich in den Kreis der Rekordspieler ein.