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Ära geht zu Ende: Jaeschke verlässt den TSV Havelse
Offensivspieler verabschiedet sich nach über neun Jahren als prägende Vereinsfigur
Nach mehr als neun Jahren endet im Sommer die Zeit von Yannik Jaeschke beim TSV Havelse. Der Abschied des 32-jährigen Offensivspielers stand bereits seit dem vergangenen Sommer fest und markiert das Ende einer prägenden Ära beim Klub.
Jaeschke hat die sportliche Entwicklung des TSV Havelse über Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. In seiner Zeit beim Verein feierte er zwei Aufstiege in die 3. Liga, gewann den Niedersachsenpokal und sicherte sich zwei Meisterschaften. Besonders im Pokalfinale 2020 setzte er mit einem Doppelpack ein sportliches Ausrufezeichen und hatte entscheidenden Anteil am Titelgewinn.
Mit insgesamt 205 Pflichtspielen, 50 Toren und 13 Vorlagen zählt Jaeschke zu den prägendsten Spielern der jüngeren Vereinsgeschichte und reiht sich in den Kreis der Rekordspieler ein.
Leistungsträger und Identifikationsfigur
Auch in der 3. Liga hinterließ der Offensivspieler bleibenden Eindruck. In der Saison 2021/2022 war er bester Torschütze des TSV Havelse und übernahm eine zentrale Rolle im Offensivspiel. Darüber hinaus galt Jaeschke über Jahre hinweg als Identifikationsfigur, die den Verein auf und neben dem Platz repräsentierte.
Im kommenden Sommer wird Jaeschke ein neues Kapitel in seiner Heimat Nienburg aufschlagen. Mit seinem Abschied verliert der TSV Havelse nicht nur einen erfahrenen Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein über Jahre hinweg geprägt hat.
Der Klub würdigt seine Verdienste und verabschiedet sich mit großem Dank für Einsatz, Leidenschaft und zahlreiche prägende Momente.