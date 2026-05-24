»Ära geht zu Ende«: Große Bühne für Meister - und die Scheidenden! 21. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: FC Ruderting vs. SC Regensburg 2:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Ein Plakat am Spielfeldrand, das nicht weiter kommentiert werden muss. – Foto: FC Ruderting

Es war ein Nachmittag bzw. Spieltag, der in Erinnerung bleiben wird - und das nicht unbedingt wegen des Kerngeschäftes. Der FC Ruderting hat am 21. Spieltag sein letztes Heimspiel der Saison mit 2:1 gewonnen. Das gefräßige Monster hat zugeschlagen - wieder einmal. Im Zentrum des Samstagnachmittages stand aber vielmehr die Übergabe der Meisterschale durch Verbandsspieleiterin Kerstin Costa - und die Verabschiedung verdienter FCR-Spielerinnen. Darunter Franziska Schwaiberger, die man bereits jetzt als Legende bezeichnen darf.

Das Spiel an sich war letztlich dann doch nur eine Nebensächlichkeit. Ein typischer Sommerkick, betätigt Kristina Gruber, Trainerin der Gäste aus der Oberpfalz. "Wir sind mit unserer Leistung sehr zufrieden", geht die 39-Jährige des SC Regensburg auf die 90 Minuten ein. "Gerade, weil wir auf eine Stammspielerinnen zugunsten der Reserve verzichtet haben - und es für beide Teams um nichts mehr ging, was man auch gespürt hat." Ähnliches berichtet gegenüber FuPa Hanna Maier, die scheidende "Chefin" des FC Ruderting.

Die Bühne gehörte am späten Samstagnachmittag (logischerweise) nicht dem runden Leder, sondern den (scheidenden) Protagonisten - allen voran auf Seiten den Gastgeberinnen. "Wir haben Geschichte geschrieben", erinnert Maier noch einmal daran, dass die Niederbayern (endlich) Bayernliga-Meister geworden sind. Der Aufstieg in die Regionalliga steht schon seit einigen Wochen feststeht, nur die Übergabe des Titels fehlte noch. Dieser symbolische Akt ging am 21. Spieltag über die Bühne - und dennoch gab es ein noch emotionaleres Thema...

Die Chefin geht: Hanna Maier (Mitte); der Titel und ein Teil ihrer Mädels. – Foto: FC Ruderting