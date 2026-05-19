Ära endet nach dem Aufstieg: Tomić verlässt den Oberliga-Meister

Der SV Atlas Delmenhorst und Josip Tomić gehen nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 32-jährige Mittelfeldakteur wird in der kommenden Regionalliga-Saison nicht mehr für die Blau-Gelben auflaufen. Damit endet eine sportlich äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit, die von mehreren Höhepunkten geprägt war.
Tomić war vor zwei Jahren nach Delmenhorst gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. In seine Zeit beim SV Atlas fielen unter anderem der Gewinn des Landespokals, die Teilnahme am DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach sowie zuletzt die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.
Verein und Spieler finden keine gemeinsame sportliche Lösung
Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, dass der Verein Tomić gerne gehalten hätte – auch mit Blick auf eine mögliche spätere Funktion abseits des Spielfelds. „Er ist Delmenhorster, wohnt direkt um die Ecke – es war unser klarer Wunsch, ihn zu halten“, sagte Fuhrken.
In offenen Gesprächen sei jedoch deutlich geworden, dass beide Seiten hinsichtlich der sportlichen Perspektive in der Regionalliga nicht vollständig zueinandergefunden hätten. Trotz eines Angebots habe sich Tomić entschieden, noch einmal eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.
Fuhrken betonte zugleich den hohen Stellenwert des Mittelfeldspielers innerhalb des Vereins: „Menschlich war das eine Eins mit Sternchen – wir werden ihn vermissen.“
Tomić blickt emotional auf erfolgreiche Zeit zurück
Auch Tomić selbst sprach mit großer Wertschätzung über seine Zeit in Delmenhorst. Besonders hob er das Umfeld innerhalb des Vereins hervor. „Ich hatte hier kein einziges Problem, was im Fußball eine echte Besonderheit ist“, erklärte der 32-Jährige.
Die Entscheidung zum Abschied sei ihm schwergefallen, letztlich aber vernünftig gewesen. Mit Blick auf die Anforderungen der Regionalliga verwies Tomić auf den hohen zeitlichen und körperlichen Aufwand. Gleichzeitig zeigte er sich stolz auf die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren.
Sportlich habe die Mannschaft „alles erreicht“, sagte Tomić mit Verweis auf Pokalsieg, DFB-Pokal-Teilnahme und Meisterschaft. Den Anhängern versprach er zudem: „Ich werde der größte Atlas-Fan in der Regionalliga sein.“
Trotz des Abschieds bleibt die Verbindung zwischen Spieler und Verein eng. Beide Seiten machten deutlich, dass eine spätere Rückkehr in offizieller Funktion ausdrücklich angestrebt wird. Der Abschied von Josip Tomić soll deshalb kein endgültiger Bruch sein, sondern vielmehr das Ende eines erfolgreichen Kapitels auf dem Platz.
Mit Tomić verliert der SV Atlas Delmenhorst einen erfahrenen Führungsspieler, der die sportlich erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte entscheidend mitgeprägt hat.