Ära endet nach dem Aufstieg: Tomić verlässt den Oberliga-Meister

Der SV Atlas Delmenhorst und Josip Tomić gehen nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 32-jährige Mittelfeldakteur wird in der kommenden Regionalliga-Saison nicht mehr für die Blau-Gelben auflaufen. Damit endet eine sportlich äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit, die von mehreren Höhepunkten geprägt war. Tomić war vor zwei Jahren nach Delmenhorst gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. In seine Zeit beim SV Atlas fielen unter anderem der Gewinn des Landespokals, die Teilnahme am DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach sowie zuletzt die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.

Verein und Spieler finden keine gemeinsame sportliche Lösung Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, dass der Verein Tomić gerne gehalten hätte – auch mit Blick auf eine mögliche spätere Funktion abseits des Spielfelds. „Er ist Delmenhorster, wohnt direkt um die Ecke – es war unser klarer Wunsch, ihn zu halten“, sagte Fuhrken. In offenen Gesprächen sei jedoch deutlich geworden, dass beide Seiten hinsichtlich der sportlichen Perspektive in der Regionalliga nicht vollständig zueinandergefunden hätten. Trotz eines Angebots habe sich Tomić entschieden, noch einmal eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.