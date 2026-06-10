Ära endet: Marcos Álvarez verlässt den TuS Bersenbrück

Mit Marcos Álvarez verliert der TuS Bersenbrück einen seiner prägenden Offensivspieler der vergangenen Jahre. Nach zwei Spielzeiten, 57 Pflichtspielen sowie 20 Toren und 18 Vorlagen endet die gemeinsame Zeit an der Hase.
Als Marcos Álvarez vor zwei Jahren erstmals das Trikot des TuS Bersenbrück trug, setzte er sofort ein Ausrufezeichen. Bei seinem Debüt gegen Arminia Hannover entschied er die Partie mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit und sorgte damit für einen 2:1-Erfolg.
Es war der Auftakt einer Zusammenarbeit, in der Álvarez schnell zu einem der wichtigsten Offensivakteure des Vereins wurde. Mit seiner technischen Qualität, seiner Spielübersicht und seiner Torgefahr verlieh er dem Bersenbrücker Angriff über zwei Spielzeiten hinweg zusätzliche Kreativität.
Insgesamt sammelte Álvarez 20 Treffer und 18 Assists in 57 Pflichtspielen. Damit war er an zahlreichen Toren direkt beteiligt und gehörte regelmäßig zu den Unterschiedsspielern im Offensivspiel des TuS.
Sein Einfluss beschränkte sich dabei nicht nur auf den Platz. Innerhalb der Mannschaft galt der erfahrene Offensivspieler auch als wichtige Persönlichkeit, die Verantwortung über den sportlichen Bereich hinaus übernahm.
Passend zu seiner Zeit in Bersenbrück endete auch sein letztes Pflichtspiel mit einer Szene, die seine Qualitäten noch einmal unterstrich. Im Finale des Niedersachsenpokals übernahm Álvarez Verantwortung vom Elfmeterpunkt und verwandelte souverän. Es sollte sein letzter Ballkontakt im Trikot des TuS Bersenbrück werden.
Mit seinem Abschied verliert der Verein einen Spieler, der zahlreiche entscheidende Momente mitgestaltet hat und einen wichtigen Anteil an einer erfolgreichen Phase der jüngeren Vereinsgeschichte besitzt.
Die Bilanz von 38 direkten Torbeteiligungen in 57 Einsätzen verdeutlicht den sportlichen Wert des Offensivspielers. Noch wichtiger dürfte jedoch sein, dass Álvarez in seiner Zeit beim TuS zu einem Gesicht der Mannschaft wurde.
Für den Verein endet damit ein prägendes Kapitel. Die Erinnerungen an wichtige Tore, entscheidende Vorlagen und zahlreiche besondere Momente werden in Bersenbrück jedoch bleiben.