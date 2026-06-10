Ära endet: Marcos Álvarez verlässt den TuS Bersenbrück Offensivspieler prägte zwei erfolgreiche Jahre mit Toren, Vorlagen und entscheidenden Momenten von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Mit Marcos Álvarez verliert der TuS Bersenbrück einen seiner prägenden Offensivspieler der vergangenen Jahre. Nach zwei Spielzeiten, 57 Pflichtspielen sowie 20 Toren und 18 Vorlagen endet die gemeinsame Zeit an der Hase.

Als Marcos Álvarez vor zwei Jahren erstmals das Trikot des TuS Bersenbrück trug, setzte er sofort ein Ausrufezeichen. Bei seinem Debüt gegen Arminia Hannover entschied er die Partie mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit und sorgte damit für einen 2:1-Erfolg. Es war der Auftakt einer Zusammenarbeit, in der Álvarez schnell zu einem der wichtigsten Offensivakteure des Vereins wurde. Mit seiner technischen Qualität, seiner Spielübersicht und seiner Torgefahr verlieh er dem Bersenbrücker Angriff über zwei Spielzeiten hinweg zusätzliche Kreativität.

Wichtiger Baustein einer erfolgreichen Phase Insgesamt sammelte Álvarez 20 Treffer und 18 Assists in 57 Pflichtspielen. Damit war er an zahlreichen Toren direkt beteiligt und gehörte regelmäßig zu den Unterschiedsspielern im Offensivspiel des TuS. Sein Einfluss beschränkte sich dabei nicht nur auf den Platz. Innerhalb der Mannschaft galt der erfahrene Offensivspieler auch als wichtige Persönlichkeit, die Verantwortung über den sportlichen Bereich hinaus übernahm.