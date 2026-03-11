Ära endet in Frechen: Okan Özbay verlässt die 20er nach acht Jahren Nach acht Jahren im Verein legt der 33-Jährige sein Amt als Cheftrainer zum Saisonende nieder. von Andreas Santner · Heute, 13:44 Uhr · 0 Leser

Okan Özbay gibt nach fünf Jahren den Posten als Cheftrainer bei der SpVg Frechen 20 ab. – Foto: Nick Förster

Eine Nachricht, die im Kurt-Bornhoff-Stadion einschlägt. Nach insgesamt acht Jahren im Verein, davon fünf als Chef an der Seitenlinie, wird Okan Özbay die SpVg Frechen 20 im Sommer verlassen. Der 33-Jährige möchte ein neues Kapitel aufschlagen und hinterlässt beim aktuellen Tabellensechsten eine beeindruckende sportliche Handschrift.

Es ist eine Nachricht, die das Ende einer echten Erfolgstory markiert. Seit der Saison 2021/22 leitet Okan Özbay als Chefcoach die Geschicke der Frechner in der Mittelrheinliga. Unter seiner Regie entwickelten sich die „Zwanziger“ zu einer festen Größe in der Verbandsliga, was nicht zuletzt drei vierte Tabellenplätze eindrucksvoll unterstreichen. Auch in der laufenden Spielzeit rangiert das Team um Torjäger Patrick Friesdorf auf einem starken sechsten Platz. Ein Entschluss nach intensiver Abwägung Doch im Sommer ist Schluss. Der B-Lizenz-Inhaber hat sich dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ein Schritt, der ihm sichtlich schwergefallen ist, wie er im Gespräch verrät: „Nach reichlicher Überlegung und intensiver Abwägung bin ich zu dem Entschluss gekommen, im Sommer aufzuhören. Ein Jahr ist im Trainergeschäft eine lange Zeit und so, wie ich den Job definiere, bedeutet er immer 100 Prozent Einsatz und viele Dinge im Leben unterzuordnen. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel für den Fußball und vor allem für Frechen 20 zurückgestellt.“

Für Özbay ist es vor allem eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Nach acht intensiven und prägenden Jahren im Verein sei für ihn der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich neuen Aufgaben zu widmen. „Mir war wichtig, dem Verein frühzeitig Bescheid zu geben, damit genügend Zeit bleibt, eine passende Nachfolge zu finden“, so der Coach weiter. „Acht Jahre, die unseren Verein geprägt haben“ Beim Verein löst die Entscheidung Bedauern, aber auch großen Respekt aus. Vorsitzender Sahin Yildirim findet klare Worte für die geleistete Arbeit in einer Vereinsmeldung: „Wir danken Okan von Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Verbundenheit mit unserem Verein. Er hat die SpVg Frechen 20 sportlich und menschlich mitgeprägt – dafür sind wir sehr dankbar.“