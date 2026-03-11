Ära endet in Frechen: Okan Özbay verlässt die 20er nach acht Jahren

Eine Nachricht, die im Kurt-Bornhoff-Stadion einschlägt. Nach insgesamt acht Jahren im Verein, davon fünf als Chef an der Seitenlinie, wird Okan Özbay die SpVg Frechen 20 im Sommer verlassen. Der 33-Jährige möchte ein neues Kapitel aufschlagen und hinterlässt beim aktuellen Tabellensechsten eine beeindruckende sportliche Handschrift.
Es ist eine Nachricht, die das Ende einer echten Erfolgstory markiert. Seit der Saison 2021/22 leitet Okan Özbay als Chefcoach die Geschicke der Frechner in der Mittelrheinliga. Unter seiner Regie entwickelten sich die „Zwanziger“ zu einer festen Größe in der Verbandsliga, was nicht zuletzt drei vierte Tabellenplätze eindrucksvoll unterstreichen. Auch in der laufenden Spielzeit rangiert das Team um Torjäger Patrick Friesdorf auf einem starken sechsten Platz.
Doch im Sommer ist Schluss. Der B-Lizenz-Inhaber hat sich dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ein Schritt, der ihm sichtlich schwergefallen ist, wie er im Gespräch verrät: „Nach reichlicher Überlegung und intensiver Abwägung bin ich zu dem Entschluss gekommen, im Sommer aufzuhören. Ein Jahr ist im Trainergeschäft eine lange Zeit und so, wie ich den Job definiere, bedeutet er immer 100 Prozent Einsatz und viele Dinge im Leben unterzuordnen. Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel für den Fußball und vor allem für Frechen 20 zurückgestellt.“
Für Özbay ist es vor allem eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Nach acht intensiven und prägenden Jahren im Verein sei für ihn der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich neuen Aufgaben zu widmen. „Mir war wichtig, dem Verein frühzeitig Bescheid zu geben, damit genügend Zeit bleibt, eine passende Nachfolge zu finden“, so der Coach weiter.
Beim Verein löst die Entscheidung Bedauern, aber auch großen Respekt aus. Vorsitzender Sahin Yildirim findet klare Worte für die geleistete Arbeit in einer Vereinsmeldung: „Wir danken Okan von Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Verbundenheit mit unserem Verein. Er hat die SpVg Frechen 20 sportlich und menschlich mitgeprägt – dafür sind wir sehr dankbar.“
Unter Özbay entstand ein Gefüge, das durch Zusammenhalt und eine klare Identität besticht. Der Abschied aus der Kabine war dementsprechend emotional: „Die Ansprache vor der Mannschaft war eine der schwierigsten, die ich bisher gehalten habe. Aber es ist ja noch kein endgültiger Abschied – der kommt erst im Sommer“, betont Özbay.
Was nach der Zeit bei der Spielvereinigung kommt, lässt der 33-Jährige derzeit noch offen. Der Fokus liegt zunächst voll auf einem würdigen Saisonabschluss. „Was ich auf jeden Fall mitnehme, sind die vielen Menschen, die ich hier ins Herz geschlossen habe – Verantwortliche, Spieler, Ehrenamtliche, Fans und auch viele Kinder. Ich hoffe, dass ich bei vielen positiv in Erinnerung bleibe“, blickt er wehmütig voraus.
Wer im Sommer in die Fußstapfen von Okan Özbay treten wird, steht aktuell noch nicht fest. Die Verantwortlichen haben jedoch angekündigt, in den kommenden Wochen über die Nachfolge zu informieren.