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Ligabericht
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Ära endet: Henn ab Sommer nicht mehr Trainer in Eisemroth
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach über 20 Jahren im Verein gibt Sebastian Henn beim Fußball-A-Ligisten SV Eisemroth im Sommer sein Traineramt ab. Der Abschied fällt schwer, ist aber wohlüberlegt +++
Siegbach-Eisemroth. Sebastian Henn ohne den SV Eisemroth – und der SV Eisemroth ohne „Basti“? Lange Zeit war das kaum vorstellbar, doch ab diesem Sommer wird es Realität. Der Trainer und der Dillenburger Fußball-A-Ligist aus dem Siegbacher Ortsteil gehen nach Saisonende sportlich getrennte Wege.