 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Ära endet: Henn ab Sommer nicht mehr Trainer in Eisemroth

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach über 20 Jahren im Verein gibt Sebastian Henn beim Fußball-A-Ligisten SV Eisemroth im Sommer sein Traineramt ab. Der Abschied fällt schwer, ist aber wohlüberlegt +++

von Redaktion · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Schlägt im Sommer ein neues Kapitel auf: Sebastian Henn gibt sein Traineramt beim A-Ligisten SV Eisemroth ab. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Schlägt im Sommer ein neues Kapitel auf: Sebastian Henn gibt sein Traineramt beim A-Ligisten SV Eisemroth ab. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

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Sebastian Henn

Siegbach-Eisemroth. Sebastian Henn ohne den SV Eisemroth – und der SV Eisemroth ohne „Basti“? Lange Zeit war das kaum vorstellbar, doch ab diesem Sommer wird es Realität. Der Trainer und der Dillenburger Fußball-A-Ligist aus dem Siegbacher Ortsteil gehen nach Saisonende sportlich getrennte Wege.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.