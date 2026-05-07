Ära endet beim Landesligisten und viele Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

Beim SC Urbach II endet nach der Saison eine prägende Trainerzeit. Dominik Menzler und Michael Weik legen ihre Tätigkeit vorübergehend nieder, bleiben dem Verein aber in anderer Funktion verbunden. Seit Februar 2022 verantwortete das Duo die zweite Mannschaft, der Höhepunkt war die Meisterschaft 2022/23 mit dem Aufstieg in die Kreisliga A. Ihr Auftrag ging über Ergebnisse hinaus: Junge Spieler sollten entwickelt und an die erste Mannschaft herangeführt werden. Urbach verliert damit kein Personal, aber zwei vertraute Stimmen an der Seitenlinie.

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Türkspor Heidenheim

Türkspor Heidenheim setzt in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg auf Kontinuität im eigenen Kader. Mit Amir Werner, Aurel Kovac und Moritz Steinmetzer haben drei Spieler ihre Verträge verlängert. Werner, der die Nummer zehn trägt, bleibt ebenso ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft wie Moritz Steinmetzer mit der Nummer 27. Auch Aurel Kovac hält dem Verein die Treue. Türkspor bindet damit vertraute Kräfte, die weiter Verantwortung übernehmen und den eingeschlagenen Weg des Teams mittragen sollen.

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FV Spfr. Neuhausen

Beim FV Sportfreunde Neuhausen endet in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, eine außergewöhnliche Ära. Josip Colic verlässt den Verein auf eigenen Wunsch nach mehr als zehn Jahren. Seit seinem Wechsel im Winter 2015/16 prägte er Neuhausen als Torjäger, Kapitän und später Co-Trainer. Über 250 Spiele, mehr als 120 Tore, der Bezirksliga-Torschützentitel 2017/18, der Landesliga-Aufstieg und der Pokalsieg 2023/24 stehen für eine Laufbahn mit Gewicht. Neuhausen verliert damit nicht nur sportliche Qualität, sondern ein Stück Vereinsgeschichte.

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