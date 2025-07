Ära endet beim Landesliga-Aufsteiger und Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Jonas Ott hängt die Kickschuhe an den Nagel. Eine Ära geht zu Ende! Seit den Bambinis trägt Jonas "Schmalzi" Ott unser Trikot – und hat dabei seine Torjägerqualitäten nie verloren. Nach 253 Spielen, 103 Toren und 50 Assists im Aktivenbereich ist nun Schluss: Schmalzi hängt die Schuhe an den Nagel. Doch er war weit mehr als ein verlässlicher Stürmer. Als langjähriger Kapitän der 2. Mannschaft war er Führungsspieler, Vorbild und Motor – und auch abseits des Platzes immer mit vollem Einsatz dabei. Drei Aufstiege hat er mit uns gefeiert – unvergessen bleiben vor allem seine beiden Tore in der Relegation zum Aufstieg 2013/14.

+++