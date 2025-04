Ära endet beim Bezirksligisten nach 33 Jahren

Die SG Sindringen/Ernsbach steht vor einem historischen Einschnitt: Erstmals seit der Gründung der Spielgemeinschaft im Jahr 2002 wird die neue Saison ohne den Namen Baier in sportlich leitender oder aktiver Rolle beginnen. Trainer Thilo Baier wird seinen Vertrag nicht verlängern, Bruder Christian beendet seine beeindruckende Karriere als Torjäger.

Drei Jahrzehnte Vereinstreue

33 Jahre SGSE – diese Bilanz steht hinter Thilo Baier, der in der Saison 2025/26 nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Damit endet nicht nur eine Amtszeit, sondern eine Ära. Baier war in unterschiedlichen Funktionen Teil der Spielgemeinschaft, die 2002 aus den Vereinen Sindringen und Ernsbach hervorging. Von der Kreisliga bis zur Landesliga, von schweren Abstiegen bis zu gefeierten Aufstiegen – Thilo Baier war stets Teil der sportlichen DNA des Vereins.