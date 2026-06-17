Ära beim SC Lüstringen geht zu Ende

Danny Pachur beendet als Spieler seine sportliche Laufbahn a – Foto: Fupa

Der SC Lüstringen muss künftig auf eines seiner langjährigen Gesichter auf dem Spielfeld verzichten. Danny hat seine aktive Karriere beendet und wird nicht mehr für den SCL auflaufen. Damit endet eine Laufbahn, die über viele Jahre eng mit dem Verein verbunden war.

Danny galt innerhalb des Klubs als Inbegriff von Vereinstreue und Verlässlichkeit. Über zahlreiche Spielzeiten hinweg gehörte er zum festen Bestandteil der Mannschaft und brachte sich sowohl sportlich als auch menschlich ein. Mit seiner positiven Art und seinem Einsatz prägte er das Team über einen langen Zeitraum.

Dem Verein bleibt er dennoch erhalten. Wie der SC Lüstringen mitteilte, übernimmt Danny ab sofort eine Doppelfunktion als Co-Trainer mit Schwerpunkt Torwartspiel sowie als Team-Manager. In seiner neuen Rolle soll er seine langjährige Erfahrung und seine Kenntnisse an die Mannschaft weitergeben und zugleich organisatorische Verantwortung übernehmen.