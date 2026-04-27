Aepfingen/Baltringen dreht Spiel in dreifacher Überzahl, wildes 6:5

Kreisliga A1:

FC Mengen II – FV Altheim 0:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Mengen ein Geduldsspiel, bei dem die Gäste aus Altheim den längeren Atem bewiesen. Lange Zeit bissen sich die Offensivreihen an den stabilen Abwehrriegeln die Zähne aus, doch in der Schlussphase fiel die Entscheidung. In der 70. Minute erlöste Bastian Blaicher die mitgereisten Fans mit dem Treffer zur 0:1-Führung für den FV Altheim. Mengen warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, lief aber in der Schlussminute in einen Konter. In der 90. Minute machte Florian Geiselhart mit dem Tor zum 0:2-Endstand alles klar und sicherte den Auswärtssieg.

SG Daugendorf Unlingen – SGM Altshausen/Ebenweiler 0:0

Taktikfüchse kamen bei dieser Begegnung voll auf ihre Kosten, während Fans von Torfestivals eher enttäuscht wurden. Über die gesamten 90 Minuten lieferten sich die SG Daugendorf Unlingen und die SGM Altshausen/Ebenweiler ein intensives Duell auf Augenhöhe, bei dem jedoch kein einziger Ball den Weg ins Netz fand. Da keine Tore fielen, blieb es beim 0:0. Beide Defensivreihen agierten extrem diszipliniert und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu, sodass die Punkteteilung am Ende das folgerichtige Ergebnis einer kampfbetonten Nullnummer war.

FC Laiz – SV Langenenslingen 4:0

In Laiz erlebten die beeindruckenden 250 Zuschauer eine wahre Machtdemonstration der Hausherren, die fast im Alleingang von einem Spieler entschieden wurde. Den Anfang machte Matthias Richter, der bereits in der 6. Minute die 1:0-Führung für den FC Laiz erzielte. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag weiter: In der 51. Minute erhöhte Daniel Lauria auf 2:0. Nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, schlug erneut Matthias Richter zum 3:0 zu. Den Schlusspunkt unter seine überragende Leistung setzte Matthias Richter in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0-Endstand, womit er den SV Langenenslingen endgültig schachmatt setzte.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SG Bronnen/Neufra 2:4

In einer abwechslungsreichen Partie mit ständig wechselndem Momentum behielten die Gäste aus Bronnen letztlich die Oberhand. Die Torfolge begann in der 10. Minute, als Dennis Bauer die SG Bronnen/Neufra mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren antworteten prompt: In der 14. Minute glich Tomislav Kovac zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang erhöhte Vincenzo Bruno in der 59. Minute auf 1:2, doch erneut schlug die Spielgemeinschaft zurück. In der 68. Minute verwandelte Tomislav Kovac einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Ein unglückliches Eigentor von Marcel Heidrich in der 72. Minute brachte die Gäste mit 2:3 wieder in Führung, bevor Marlon Geng in der 88. Minute mit dem 2:4 den Sack endgültig zumachte.

FC Ostrach – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:3

Was für ein Krimi in Ostrach! Die Hausherren schienen die Partie nach einer dominanten Anfangsphase bereits sicher im Griff zu haben. In der 24. Minute brachte René Zimmermann den FC Ostrach per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Sammy Guglielmo auf 2:0, und in der 52. Minute markierte Dominik Lück sogar das 3:0. Die Gäste gaben jedoch nicht auf: Niklas Pawlicki verkürzte in der 63. Minute auf 3:1, bevor Louis Eberle in der 71. Minute zum 4:1 traf. In einer vogelwilden Schlussphase wurde es noch einmal eng, als ein Eigentor von Miro Frey in der 75. Minute zum 4:2 und ein Treffer von Sören Stroppel in der 79. Minute zum 4:3 führten. Ostrach rettete den knappen Vorsprung mit Zittern über die Zeit.

SG Gammertingen/KFH – SV Braunenweiler 2:2

In Gammertingen entwickelte sich ein dramatisches Duell, das erst in der letzten Minute seinen Höhepunkt fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Armin Steinhart in der 31. Minute die 1:0-Führung für die SG Gammertingen/KFH erzielte. Doch Braunenweiler schlug noch vor der Pause zurück: In der 39. Minute markierte Matthias Roth den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit sah es lange nach einem Sieg für die Gäste aus, nachdem Marco Steuer in der 81. Minute zum 1:2 getroffen hatte. Doch die Moral der Gammertinger war ungebrochen. In der 90. Minute war es erneut Armin Steinhart, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 den viel umjubelten Punktgewinn rettete.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SG Hettingen/Inneringen 2:0

Ein Blitzstart entschied die Partie zugunsten der Spielgemeinschaft Bolstern/Hochberg. Innerhalb von nur drei Minuten stellten die Hausherren die Weichen auf Heimsieg und schockten die Gäste aus Hettingen nachhaltig. In der 21. Minute erzielte Jannik Schlegel die 1:0-Führung, und bevor sich Hettingen neu sortieren konnte, legte Tim Kessler in der 24. Minute das 2:0 nach. In der restlichen Spielzeit kontrollierten die Gastgeber das Geschehen souverän und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Hettingen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen das gut organisierte Bollwerk der Hausherren.