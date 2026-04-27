Aepfingen/Baltringen dreht Spiel in dreifacher Überzahl, wildes 6:5

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Mengen ein Geduldsspiel, bei dem die Gäste aus Altheim den längeren Atem bewiesen. Lange Zeit bissen sich die Offensivreihen an den stabilen Abwehrriegeln die Zähne aus, doch in der Schlussphase fiel die Entscheidung. In der 70. Minute erlöste Bastian Blaicher die mitgereisten Fans mit dem Treffer zur 0:1-Führung für den FV Altheim. Mengen warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, lief aber in der Schlussminute in einen Konter. In der 90. Minute machte Florian Geiselhart mit dem Tor zum 0:2-Endstand alles klar und sicherte den Auswärtssieg.
Taktikfüchse kamen bei dieser Begegnung voll auf ihre Kosten, während Fans von Torfestivals eher enttäuscht wurden. Über die gesamten 90 Minuten lieferten sich die SG Daugendorf Unlingen und die SGM Altshausen/Ebenweiler ein intensives Duell auf Augenhöhe, bei dem jedoch kein einziger Ball den Weg ins Netz fand. Da keine Tore fielen, blieb es beim 0:0. Beide Defensivreihen agierten extrem diszipliniert und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu, sodass die Punkteteilung am Ende das folgerichtige Ergebnis einer kampfbetonten Nullnummer war.
In Laiz erlebten die beeindruckenden 250 Zuschauer eine wahre Machtdemonstration der Hausherren, die fast im Alleingang von einem Spieler entschieden wurde. Den Anfang machte Matthias Richter, der bereits in der 6. Minute die 1:0-Führung für den FC Laiz erzielte. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag weiter: In der 51. Minute erhöhte Daniel Lauria auf 2:0. Nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, schlug erneut Matthias Richter zum 3:0 zu. Den Schlusspunkt unter seine überragende Leistung setzte Matthias Richter in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0-Endstand, womit er den SV Langenenslingen endgültig schachmatt setzte.
In einer abwechslungsreichen Partie mit ständig wechselndem Momentum behielten die Gäste aus Bronnen letztlich die Oberhand. Die Torfolge begann in der 10. Minute, als Dennis Bauer die SG Bronnen/Neufra mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren antworteten prompt: In der 14. Minute glich Tomislav Kovac zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang erhöhte Vincenzo Bruno in der 59. Minute auf 1:2, doch erneut schlug die Spielgemeinschaft zurück. In der 68. Minute verwandelte Tomislav Kovac einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Ein unglückliches Eigentor von Marcel Heidrich in der 72. Minute brachte die Gäste mit 2:3 wieder in Führung, bevor Marlon Geng in der 88. Minute mit dem 2:4 den Sack endgültig zumachte.
Was für ein Krimi in Ostrach! Die Hausherren schienen die Partie nach einer dominanten Anfangsphase bereits sicher im Griff zu haben. In der 24. Minute brachte René Zimmermann den FC Ostrach per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Sammy Guglielmo auf 2:0, und in der 52. Minute markierte Dominik Lück sogar das 3:0. Die Gäste gaben jedoch nicht auf: Niklas Pawlicki verkürzte in der 63. Minute auf 3:1, bevor Louis Eberle in der 71. Minute zum 4:1 traf. In einer vogelwilden Schlussphase wurde es noch einmal eng, als ein Eigentor von Miro Frey in der 75. Minute zum 4:2 und ein Treffer von Sören Stroppel in der 79. Minute zum 4:3 führten. Ostrach rettete den knappen Vorsprung mit Zittern über die Zeit.
In Gammertingen entwickelte sich ein dramatisches Duell, das erst in der letzten Minute seinen Höhepunkt fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Armin Steinhart in der 31. Minute die 1:0-Führung für die SG Gammertingen/KFH erzielte. Doch Braunenweiler schlug noch vor der Pause zurück: In der 39. Minute markierte Matthias Roth den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit sah es lange nach einem Sieg für die Gäste aus, nachdem Marco Steuer in der 81. Minute zum 1:2 getroffen hatte. Doch die Moral der Gammertinger war ungebrochen. In der 90. Minute war es erneut Armin Steinhart, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 den viel umjubelten Punktgewinn rettete.
Ein Blitzstart entschied die Partie zugunsten der Spielgemeinschaft Bolstern/Hochberg. Innerhalb von nur drei Minuten stellten die Hausherren die Weichen auf Heimsieg und schockten die Gäste aus Hettingen nachhaltig. In der 21. Minute erzielte Jannik Schlegel die 1:0-Führung, und bevor sich Hettingen neu sortieren konnte, legte Tim Kessler in der 24. Minute das 2:0 nach. In der restlichen Spielzeit kontrollierten die Gastgeber das Geschehen souverän und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Hettingen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen das gut organisierte Bollwerk der Hausherren.
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In Schemmerhofen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem beide Abwehrreihen zunächst extrem sicher standen. Die Zuschauer mussten bis weit in die zweite Halbzeit warten, ehe der entscheidende Moment der Partie kam. In der 52. Minute war es Dario Ehe, der mit dem Treffer zum 1:0 den SV Schemmerhofen in Führung brachte. Die Gäste der SG Alberweiler/Aßmannshardt warfen in der Schlussphase zwar alles nach vorne, fanden aber kein Durchkommen gegen die konzentrierte Defensive der Hausherren, die diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff verteidigten.
In einer Begegnung teilten sich die SG Muttensweiler/Hochdorf und die SGM Laupertshausen/Maselheim die Punkte. Die Gäste erwischten den besseren Start: In der 30. Minute erzielte Leon Steinhauser die 0:1-Führung für die Spielgemeinschaft. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich im zweiten Durchgang zurück in die Partie. In der 62. Minute war es Sascha Hepp, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Zeit hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es beim Unentschieden.
In Bad Buchau erlebten die Fans eine beeindruckende Machtdemonstration der Hausherren, die fast im Alleingang von einem Spieler entschieden wurde. Die Torfolge begann kurz vor der Pause: In der 42. Minute markierte Ibrahima Sory Camara die 1:0-Führung für die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 51. Minute (45.+6), legte Ibrahima Sory Camara nach und erhöhte auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel war er nicht zu stoppen: In der 57. Minute erzielte Ibrahima Sory Camara mit seinem dritten Treffer das 3:0. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Lukas Zimmermann, der in der 91. Minute (90.+1) zum 4:0-Endstand traf.
Lange Zeit war die Partie in Neufra hart umkämpft und offen, doch in der Schlussphase brachen bei den Hausherren alle Dämme. Der FC Mittelbiberach bewies eine gnadenlose Effizienz. Den Anfang machte Jonathan Samuel Schilli, der in der 65. Minute die 0:1-Führung erzielte. Was dann kurz vor Schluss geschah, war ein regelrechter Blitzschlag: Innerhalb von nur drei Minuten schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe. Marc Vogel traf in der 86. Minute zum 0:2, Janik Martin legte in der 87. Minute das 0:3 nach, und Niklas Knörle markierte in der 88. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand.
In Seekirch sahen die Zuschauer einen Blitzstart der Gäste. Bereits in der 6. Minute brachte Cedric Lutz den SV Betzenweiler mit 0:1 in Front. Die Hausherren vom SV Eintracht Seekirch brauchten eine Weile, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, übernahmen dann aber zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Belohnung für die Mühen folgte im zweiten Durchgang: In der 66. Minute war es Lulzim Rahmani, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Trotz einer Schlussoffensive beider Mannschaften blieb es am Ende bei der Punkteteilung.
Ein wahres Schützenfest feierte der SV Winterstettenstadt gegen eine überforderte Riedlinger Reserve. Überragender Akteur auf dem Platz war Lukas Baur, der gleich dreifach zuschlug. Die Torfolge: In der 24. Minute erzielte Lukas Baur das 1:0, gefolgt von Niklas Müller, der in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Erneut Lukas Baur traf in der 42. Minute zum 3:0, bevor Oliver Zeh in der 44. Minute zum 4:0-Pausenstand einnetzte. Riedlingen kam durch Felix Baier in der 48. Minute zum 4:1-Ehrentreffer, doch Lukas Baur in der 62. Minute (5:1) und Andreas Ruß in der 88. Minute (6:1) machten das Debakel für die Gäste perfekt.
Taktikfreunde kamen in Attenweiler auf ihre Kosten, während Fans von Offensivfußball eher enttäuscht wurden. Über die gesamten 90 Minuten neutralisierten sich die SG Attenweiler/Oggelsbeuren und der FC Wacker Biberach fast vollständig. Beide Defensivreihen agierten extrem diszipliniert und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. So blieb es am Ende bei einer torlosen Nullnummer, bei der sich beide Mannschaften den Punkt durch harte Arbeit verdient haben, ohne jedoch den entscheidenden Punch in der Offensive setzen zu können.
Was für ein dramatischer Wahnsinn in Äpfingen! Dieses Spiel bot Stoff für Legenden und ein Ende, das niemand für möglich gehalten hätte. Die Gäste der SG Warthausen/Birkenhard sahen nach Toren von Nico Bleher (11., 40. Minute) und Patrick Wilpert (69. Minute) – bei einem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lukas Egger (26. Minute) – bei einer 1:3-Führung wie der sichere Sieger aus. Doch dann folgten ein Platzverweis-Festival und die große Show von Martin Steiner.
Nachdem Warthausen durch Marco Heckenberger (64. Minute, Gelb-Rot), Elidon Onuzi (75. Minute, Rot) und schließlich Patrick Wilpert (90. Minute, Gelb-Rot) gleich drei Spieler verlor, drehte die SG Aepfingen/Baltringen in Überzahl auf. Martin Steiner erzielte in der 83. Minute per Handelfmeter den Anschluss zum 2:3. In der Nachspielzeit wurde es vogelwild: In der 92. Minute (90.+2) glich Martin Steiner per Foulelfmeter zum 3:3 aus, und in der 96. Minute (90.+6) markierte derselbe Spieler mit seinem dritten Treffer das unfassbare 4:3. Ein Spiel für die Geschichtsbücher!
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In Sulmetingen entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, in der die Zuschauer vor allem in der ersten Halbzeit voll auf ihre Kosten kamen. Die Torfolge begann in der 13. Minute, als Tobias Jöchle die Gäste der Sportfreunde Schwendi mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und drehten das Spiel innerhalb kürzester Zeit: Zuerst glich Jannick Borm in der 27. Minute zum 1:1 aus, bevor Patrick Hanser in der 29. Minute die 2:1-Führung für den SV Sulmetingen II erzielte.
Kurz vor der Pause gelang Christian Stier in der 42. Minute der wichtige Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste einen Blitzstart: In der 46. Minute markierte Jannik Petri das 2:3, und nur wenig später, in der 52. Minute, sorgte Dardan Morina mit dem Treffer zum 2:4-Endstand für die Entscheidung zugunsten der Schwendier.
In Erlenmoos sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung des SV Baustetten, der die Partie weitestgehend kontrollierte. Die Torfolge wurde in der 27. Minute durch Christian Bucher eröffnet, der das 0:1 erzielte. Die Gäste blieben am Drücker und erhöhten in der 34. Minute durch Maximilian Netzer auf 0:2. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 47. Minute (45.+2), war es erneut Christian Bucher, der mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 bereits für eine Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Halbzeit ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, bevor Marcel Schwarzmann in der 90. Minute mit dem Tor zum 0:4-Endstand den Schlusspunkt setzte.
Die SG Rot/Haslach untermauerte ihre Heimstärke und ließ den Gästen aus Ellwangen über weite Strecken keine Chance. Den Anfang machte Tom Kiefer, der bereits in der 6. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. Danach schlug die Stunde von Luca Badstuber: Er baute die Führung in der 24. Minute auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 53. Minute mit seinem zweiten Tor das 3:0. Der SV Ellwangen bewies zwar Moral und kam durch Markus Welte in der 86. Minute zum 3:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg der Spielgemeinschaft geriet in der Schlussphase nicht mehr ernsthaft in Gefahr.
In einer taktisch geprägten Partie, in der beide Abwehrreihen ansonsten fast nichts zuließen, entschied ein einziger Blitzstart die gesamte Begegnung. Die Zuschauer mussten nicht lange warten, bis der entscheidende Moment fiel: Bereits in der 4. Minute erzielte Sebastian Högerle die 1:0-Führung für die SG Reinstetten/Hürbler II. In der Folgezeit bemühte sich der FC Blau-Weiß Bellamont zwar redlich um den Ausgleich, biss sich aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Hausherren die Zähne aus. So blieb es am Ende beim knappen, aber leidenschaftlich verteidigten Heimsieg für die Reinstettener Reserve.
Eine klare Angelegenheit war die Begegnung in Dettingen, wo der SV Burgrieden von Beginn an dominierte. In der 15. Minute brachte Maximilian Locherer die Gäste mit 0:1 in Front. Noch vor der Pause legte Deniz Cimen in der 35. Minute nach und erhöhte auf 0:2. Im zweiten Durchgang versuchte der SV Dettingen/Iller zwar mehr Druck aufzubauen, lief aber immer wieder in gefährliche Gegenangriffe. In der 65. Minute sorgte Jonas Enderle mit dem 0:3 für klare Verhältnisse, bevor erneut Deniz Cimen in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:4-Endstand perfekt machte.
Was für ein unglaublicher Fußball-Wahnsinn in Tannheim! In einem Spiel, das an Dramatik und Offensivkraft kaum zu übertreffen war, fielen unglaubliche elf Tore. Die Torfolge war atemberaubend: Lukas Schick brachte die TSG Achstetten in der 6. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause glich Christian Villinger in der 40. Minute zum 1:1 aus, doch Achstetten schlug eiskalt zurück. Benedikt Amma in der 44. Minute (1:2) und David Jelica in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (46. Minute/45.+1) stellten auf 1:3.
Unmittelbar nach dem Wechsel verkürzte Jens Fackler in der 46. Minute auf 2:3, doch Luka Bischof erhöhte in der 53. Minute per Foulelfmeter wieder auf 2:4. Dann folgte die unglaubliche Show von Niklas Villinger: Er erzielte in der 65. Minute das 3:4, woraufhin Jan Osterried in der 68. Minute zum 4:4 ausglich. In der Schlussphase drehte Niklas Villinger die Partie mit zwei weiteren Treffern in der 75. Minute (5:4) und in der 77. Minute per Foulelfmeter (6:4) komplett. Der Anschluss von Niclas Häußler in der 83. Minute zum 6:5 machte die Schlussminuten zu einem Nervenkrieg, den die Hausherren letztlich für sich entschieden.
In Biberach erlebten die Fans ein wahres Offensivfeuerwerk der Hausherren, obwohl die Gäste zunächst den besseren Start erwischten. In der 10. Minute erzielte Marius Baur die 0:1-Führung für die SF Bronnen. Doch Türkspor Biberach antwortete wütend: Isa Alame glich in der 31. Minute zum 1:1 aus, bevor Ersin Cerimi in der 37. Minute die Partie zum 2:1 drehte. Furkan Cebeci erhöhte noch vor der Pause (45. Minute) auf 3:1.
Nach dem Wechsel ging es munter weiter: Ersin Cerimi markierte in der 48. Minute sein zweites Tor zum 4:1. Zwar verkürzte Denis Wurm in der 57. Minute auf 4:2, doch postwendend stellte Turhan Zegerek in der 58. Minute den alten Abstand zum 5:2 wieder her. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Malik Cebeci in der 90. Minute mit dem Treffer zum 6:2-Endstand.
Vor 217 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das vor allem von der individuellen Klasse eines Spielers geprägt war. In der 24. Minute brachte Clemens Schneider den BSC Berkheim mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Felix Rock in der 48. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Partie stand nun auf Messers Schneide, doch erneut war es Clemens Schneider, der in der 65. Minute zur Stelle war und das 1:2 markierte. In der Schlussphase warf der SV Kirchdorf/Iller alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert: Noah Ziesel besiegelte in der 78. Minute mit dem 1:3 den Auswärtssieg für Berkheim.
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