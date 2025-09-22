 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Die widrigen Platzverhältnisse machten dem FC Bitburg im Gastspiel beim TuS Immendorf zu schaffen.
Die widrigen Platzverhältnisse machten dem FC Bitburg im Gastspiel beim TuS Immendorf zu schaffen. – Foto: Pascal Weber

Ängstliche Arzfelder kommen unter die Räder

Rheinlandliga: Aufsteiger beim Ahrweiler BC ohne Chance — Schlechter Rasen in Koblenz — Schneifel mit Aufholjagd. BILDERGALERIE und VIDEOINTERVIEW

SG Hochwald – VfB Wissen 3:0 (1:0)

Vinzenz Anton / Alexander KristAutor