Ängstliche Arzfelder kommen unter die Räder

Eintracht-Angreifer Soumah Alkaly Morlaye ist der Torjäger der Stunde. Unter der Woche hatte er es beim 6:1-Derbyerfolg gegen die SG Hochwald fünf Mal krachen lassen. Und im verregneten Heimspiel gegen die SG Schneifel schnürte Morlaye im ersten Durchgang einen Doppelpack – mit nun zwölf Treffern führt er die Torschützenliste in der Rheinlandliga an. Diesmal reichten seine Tore aber nicht zum Sieg. Die Kicker der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf drehten die Partie und jubelten über drei Tore nach dem Seitenwechsel. Yannik Moitzheim verwertete einen Querpass von Jan Pidde zum Anschlusstreffer (52.). Der eingewechselte Ben Kerner markierte per Direktabnahme den Ausgleich (72.). In der Schlussphase traf Pidde zum 3:2-Siegtreffer ins lange Eck. Zuvor vergab Triers Inza Yere eine Großchance, als er im Eins-gegen-eins an SGS-Torwart Dennis Koziol vorbeischoss. Schneifel-Trainer Stephan Simon jubelte: „In der ersten Hälfte war Trier brutal im Ausnutzen unserer Fehler. Im zweiten Durchgang hat sich das gedreht. Wir haben qualitativ ein gutes Spiel gemacht und mit einem Kurzpassspiel überzeugt. “ SVE-Trainer Holger Lemke bilanzierte: „Wir hätten uns ein Remis verdient gehabt. Mein junges Team musste im offenen Schlagabtausch Lehrgeld bezahlen. Die Schneifeler waren abgezockt, wobei wir am Ende mit zu vielen hohen Bällen agiert haben. In der Schlussphase haben wir leider aufgehört, Fußball zu spielen .“