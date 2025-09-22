Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die widrigen Platzverhältnisse machten dem FC Bitburg im Gastspiel beim TuS Immendorf zu schaffen. – Foto: Pascal Weber
Ängstliche Arzfelder kommen unter die Räder
Rheinlandliga: Aufsteiger beim Ahrweiler BC ohne Chance — Schlechter Rasen in Koblenz — Schneifel mit Aufholjagd. BILDERGALERIE und VIDEOINTERVIEW