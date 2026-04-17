Änderungen im Trainerteam beim Landesligisten und Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FC Union Heilbronn hat in der Bezirksliga Franken frühzeitig eine wichtige Personalfrage geklärt und sein Trainerteam für die kommende Runde komplettiert. Mit Enzo Romano stößt jener Mann hinzu, den der Verein offenkundig als Wunschlösung betrachtet.
Bemerkenswert ist dabei nicht nur die schnelle Einigung, sondern auch der unmittelbare Übergang in die neue Aufgabe. Nachdem Romano erst am vergangenen Montag sein Amt als Co-Trainer bei Türkspor Neckarsulm niedergelegt hatte, stand er bereits wenig später gemeinsam mit Trainer Robin und Torwarttrainer Ümit auf dem Platz. Das unterstreicht, mit welchem Nachdruck Union Heilbronn die Weichen für die Zukunft stellt. Der Verein verbindet die Personalie mit klaren Erwartungen an Teamgeist, Stabilität und einen starken Endspurt in der Rückrunde. Für die Adler ist diese Ergänzung des Trainerstabs somit weit mehr als nur eine Randnotiz der Kaderplanung.
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Die SG Empfingen erweitert zur kommenden Saison ihr Trainerteam und gewinnt mit Tom Schmid einen Mann, der Erfahrung, Autorität und Praxisnähe miteinander verbindet. In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wird der 33-Jährige künftig als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Steffen Breinlinger arbeiten – und darüber hinaus auch auf dem Platz unterstützen.
Schmid kommt derzeit vom SV Wurmlingen, wo er als Spielertrainer Verantwortung trägt. Hinzu kommt eine langjährige Laufbahn als Führungsspieler, vor allem in Zimmern, wo er in Landes- und Verbandsliga prägende Rollen einnahm. Damit verpflichtet Empfingen nicht nur einen Assistenten, sondern einen Fußballmann, der Inhalte vermitteln und zugleich vorleben kann.
Besonders wichtig erscheint dem Verein sein Einfluss auf die jungen Spieler. Schmid soll fordern, fördern und in herausfordernden Situationen Orientierung geben. Dass die Gespräche früh von inhaltlicher Übereinstimmung geprägt gewesen seien, passt ins Bild: Empfingen setzt auf eine Personalie, die nicht nur ergänzt, sondern den eingeschlagenen Weg mit Nachdruck stützen soll.
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