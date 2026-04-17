Änderungen im Trainerteam beim Landesligisten und Bezirksligisten News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

FC Union Heilbronn Der FC Union Heilbronn hat in der Bezirksliga Franken frühzeitig eine wichtige Personalfrage geklärt und sein Trainerteam für die kommende Runde komplettiert. Mit Enzo Romano stößt jener Mann hinzu, den der Verein offenkundig als Wunschlösung betrachtet. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die schnelle Einigung, sondern auch der unmittelbare Übergang in die neue Aufgabe. Nachdem Romano erst am vergangenen Montag sein Amt als Co-Trainer bei Türkspor Neckarsulm niedergelegt hatte, stand er bereits wenig später gemeinsam mit Trainer Robin und Torwarttrainer Ümit auf dem Platz. Das unterstreicht, mit welchem Nachdruck Union Heilbronn die Weichen für die Zukunft stellt. Der Verein verbindet die Personalie mit klaren Erwartungen an Teamgeist, Stabilität und einen starken Endspurt in der Rückrunde. Für die Adler ist diese Ergänzung des Trainerstabs somit weit mehr als nur eine Randnotiz der Kaderplanung.