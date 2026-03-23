Änderungen im Bezirksliga-Trainerteam, Graffiti am Sportheim

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beide bringen umfangreiche Expertise mit. Atilla Kurt war unter anderem im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart tätig sowie im Lehrstab des Württembergischen Fußballverbandes aktiv. Serdar Kurt verfügt als ehemaliger Profispieler über weitreichende Erfahrung, unter anderem als DFB-Stützpunkttrainer und im Torwarttrainerpool der U-Nationalmannschaften.

Die Sportfreunde Lorch bauen ihren Torwartbereich gezielt aus. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Ostwürttemberg hat mit Atilla Kurt und Serdar Kurt zwei erfahrene Torspielertrainer bis zum Saisonende verpflichtet.

Beim Verein sollen sie künftig sowohl die Jugend ab den D-Junioren als auch die aktiven Mannschaften fördern. Die Verpflichtung ist Teil eines ganzheitlichen Konzepts, das den Torwartbereich langfristig stärken und weiterentwickeln soll.

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SG Zwiefalten/Hayingen/Pfronstetten

Bei der SG Zwiefalten/Hayingen/Pfronstetten sorgt ein Vorfall abseits des Spielfelds für Unverständnis. Das Sportheim in Zwiefalten wurde Ziel von Graffiti-Schmierereien – ein Vorfall, der den Verein in einer sensiblen Phase trifft.

Gerade aktuell investieren zahlreiche Ehrenamtliche viel Zeit und Engagement in die Renovierung der Anlage, um diese bald wieder für den Trainings- und Spielbetrieb nutzen zu können. Erst wenige Tage zuvor war das Gelände gemeinschaftlich gepflegt und vorbereitet worden.

Im Verein zeigt man sich entsprechend enttäuscht über die Sachbeschädigung. Gleichzeitig wurde angekündigt, den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Dennoch signalisiert die SG Gesprächsbereitschaft: Sollten sich die Verursacher melden, sei man offen für eine faire Lösung. Zudem bittet der Verein um Hinweise aus der Bevölkerung und setzt ein Zeichen für Zusammenhalt und Respekt.

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