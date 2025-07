Änderungen beim Bezirksligisten und in den Kreisligen

+++

SGM Althausen/Ebenweiler (Bezirksliga Oberschwaben)

Nach dem Abgang von Trainer Safet Hyseni übernahmen Jürgen Steinhauser, Andi Pfeiffer und Niki Schnell die 1. Mannschaft – man stand vor einer schweren Saison: Viele Abgänge, 7 verletzte Stammspieler, neues Ligasystem und ein harter Abstiegskampf. Die Qualirunde endete mit nur 3 Punkten auf dem letzten Platz. In der Abstiegsrunde kämpfte sich das Team bis zur Winterpause auf Platz 10. Nach dem Trainerwechsel übernahm Jens Rädel zusammen mit Andi Pfeiffer. Mit starker Vorbereitung und großem Teamgeist holte das Team nach der Winterpause 22 Punkte in 13 Spielen – am Ende reichte Platz 7 jedoch leider nicht zum Klassenerhalt. Der Abstieg in die Kreisliga A war besiegelt.

Ausblick Saison 2025/26

Jonas Eninger und Niki Schnell übernehmen künftig die sportliche Leitung. Das Trainerteam um Jens Rädel, Andi Pfeiffer und Torwarttrainer Josef Eckel bleibt an Bord. Mit einem jungen, talentierten Team will man die Chance zum Neuaufbau nutzen – unterstützt durch 6 A-Jugend-Spieler und zwei Neuzugänge: Hannes Bodenmüller (SV Ebersbach) und Benjamin Klamert (FC Wacker Biberach). Auch Niki Schnell kehrt nach Verletzungspause zurück. Verabschieden müssen wir uns von Marvin Igel – danke für deinen Einsatz in schwieriger Zeit

TV Flein (Kreisliga B2 Franken)

Wir freuen uns riesig, weitere drei Spieler aus unserer eigenen A-Jugend in den aktiven Bereich aufnehmen zu dürfen! Felix Hietzker, Konstantinos Kanakis und Tuna Kara bleiben dem Verein treu und verstärken ab sofort unsere aktive Mannschaft. Schön, dass ihr bei uns bleibt – wir wünschen euch viel Erfolg in Grün-Weiß und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

