Änderung im Vorstand des FC Märchenbahnhof

Nachdem Gustav Wagner und Manfred Hardt den Verein aus privaten Gründen verlassen haben, stellte sich der restliche Vorstand gemäß Vereinssatzung neu auf. An dieser Stelle möchten wir Gustav und Manfred für ihre jahrelange Treue und die geleistete Arbeit von ganzem Herzen danken. Ohne euch beide wäre dieser Verein nicht entstanden bzw. würde heute nicht mehr existieren.

Die Neuaufstellung wurde auf der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr einstimmig von den anwesenden Mitgliedern bestätigt. Mario Wachter ist seitdem der erste Vorsitzende des Vereins. Sven Harkämper Kaspers ist der neue zweite Vorsitzende.

Timo Müller bleibt unverändert sportlicher Leiter unseres Vereins. Die Vorstandsbeisitzer sind Philipp Küpper und Patrick Daniel Eicker. Neuer Kassenwart ist Maurice Kleeberg.