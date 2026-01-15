Änderung im Vorstand

Bevor wir unser erstes Spiel im Jubiläumsjahr starten, möchten wir euch heute über Änderungen in unserem Vorstand informieren.

Nachdem Gustav Wagner und Manfred Hardt den Verein aus privaten Gründen verlassen haben, stellte sich der restliche Vorstand gemäß Vereinssatzung neu auf. An dieser Stelle möchten wir Gustav und Manfred für ihre jahrelange Treue und die geleistete Arbeit von ganzem Herzen danken. Ohne euch beide wäre dieser Verein nicht entstanden bzw. würde heute nicht mehr existieren.