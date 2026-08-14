Änderung im Trainerteam und zwei Kreisliga-Zugänge

– Foto: Mark Bachofer

Beim TSV Gomaringen II rückt mit Paul Haller ein weiterer Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich auf. Der technisch versierte Akteur soll künftig die Mannschaft in der Kreisliga B6 Alb verstärken. Haller zeichnet sich insbesondere durch seine gute Übersicht und seine Sicherheit am Ball aus. Nun kann das Eigengewächs seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball sammeln und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln.

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TV89 Zuffenhausen

Der TV89 Zuffenhausen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Ervin Hogjaj. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom TV Pflugfelden nach Zuffenhausen und bringt vor allem technische Stärke sowie eine hohe Spielintelligenz mit. Hogjaj soll im Mittelfeld neue Impulse setzen und sich im Aktivenbereich weiterentwickeln. Mit seinem neuen Team verfolgt er ein ambitioniertes Ziel: einen Platz unter den besten drei Mannschaften. Der TV89 heißt den jungen Neuzugang herzlich willkommen.

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TSV Malmsheim

Der TSV Malmsheim verstärkt sein Trainerteam mit Maximilian Moch. Der bisherige Co-Trainer der SKV Rutesheim musste seine dortige Tätigkeit aus zeitlichen Gründen beenden und übernimmt nun eine neue Aufgabe beim Kreisligisten. In Malmsheim wird Moch seinen Schwerpunkt auf die Arbeit als Torwarttrainer legen und zugleich das Trainerteam unterstützen. Mit seiner Erfahrung und Expertise soll er insbesondere die Keeper des TSV gezielt weiterentwickeln und neue Impulse setzen. Für Malmsheim ist der Neuzugang eine wertvolle Verstärkung im Trainerbereich.

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