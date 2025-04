Änderung im Regelwerk: Auch im Mai müsst ihr aufpassen, liebe Vereine!

Das Regelwerk des WDFV bietet zum 1. Mai einer jeden Amateurfußball-Saison eine Anomalie. Damit mögliche Auf- und Abstiegsentscheidungen nicht beeinflusst werden, gilt für die letzten Wochen eine spezielle Anpassung. Spieler, die im letzten Pflichtspiel vor dem 1. Mai in einer höheren Mannschaft eingesetzt worden sind, werden zum Spieler der höheren Mannschaft und dürfen ab dem 1. Mai nicht mehr in der tieferen Mannschaft eingesetzt werden. Somit ist es nicht mehr möglich, dass ein Verein seine zweite Mannschaft mit vier Spielern verstärkt, um beispielsweise noch den Klassenerhalt zu schaffen. Betroffen sind also nur Vereine mit mindestens zwei Seniorenteams.

Andersherum gilt aber auch: Wenn ein Leistungsträger der zweiten Mannschaften beispielsweise am 27. April in der Erstvertretung aushelfen muss, wird er zum Spieler der Ersten. Wenn die zweite Mannschaft dann erst wieder am 1. Mai spielt, ist er "oben" festgespielt und darf in seiner ursprünglichen Mannschaft bis zum Saisonende nicht mehr auflaufen.