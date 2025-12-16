 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Schnee und Eis führen immer wieder zur Absage von Fußballspielen. So auch am Wochenende rund um den 23. November in Mittelhessen. Aus diesem Grund haben wir mit Wetzlars Kreisfußballwart Alexander Neul über eine mögliche Änderung des Spielplans gesprochen. (Symbolfoto) © red
Schnee und Eis führen immer wieder zur Absage von Fußballspielen. So auch am Wochenende rund um den 23. November in Mittelhessen. Aus diesem Grund haben wir mit Wetzlars Kreisfußballwart Alexander Neul über eine mögliche Änderung des Spielplans gesprochen. (Symbolfoto) © red

Änderung des Spielplans? So denkt Wetzlars Kreisfußballwart

Teaser KREIS WETZLAR: +++ Noch bis Anfang Dezember haben viele Fußballer im Kreis Wetzlar auf dem Platz stehen müssen. Daraus ergeben sich Stimmen, die Änderungen fordern. So denkt Fußballwart Neul +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
KLA Wetzlar
KLB Wetzlar
KLC 1 Wetzlar
KLC 2 Wetzlar

Wetzlar. Mittlerweile befinden sich die Fußballer im Kreis Wetzlar in der Winterpause. Auch in den benachbarten Bezirken ruht der Ball – bisweilen sogar schon seit einigen Wochen. Als letzter offizieller Spieltag war in den Wetzlarer A-, B- und C-Ligen eigentlich das finale Wochenende im November vorgesehen, doch wegen vieler Absagen in der Vorwoche aufgrund schlechter Witterung mussten einige Partien Anfang Dezember nachgeholt werden. Ähnlich stellte sich die Lage in der Kreisoberliga West oder auch der Gruppenliga Gießen/Marburg dar.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 016.12.2025, 14:40 Uhr
RedaktionAutor