Änderung des Spielplans? So denkt Wetzlars Kreisfußballwart

Wetzlar. Mittlerweile befinden sich die Fußballer im Kreis Wetzlar in der Winterpause. Auch in den benachbarten Bezirken ruht der Ball – bisweilen sogar schon seit einigen Wochen. Als letzter offizieller Spieltag war in den Wetzlarer A-, B- und C-Ligen eigentlich das finale Wochenende im November vorgesehen, doch wegen vieler Absagen in der Vorwoche aufgrund schlechter Witterung mussten einige Partien Anfang Dezember nachgeholt werden. Ähnlich stellte sich die Lage in der Kreisoberliga West oder auch der Gruppenliga Gießen/Marburg dar.