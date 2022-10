Änderung des Pokal-Gegners FC Homburg: Am Mittwoch gegen die SG Bostalsee

Bei der für kommenden Mittwoch, den 12. Oktober, angesetzten Saarlandpokal-Partie des FC 08 Homburg kommt es zu einer Änderung des Gegners. Die Homburger werden aufgrund einer Entscheidung am grünen Tisch nicht auf den ursprünglichen Gegner SF Obersalbach, sondern auf die SG Bostalsee treffen.

Der FC Homburg trifft in der fünften Runde des Sparkassen-Saarlandpokals auf die SG Bostalsee. Ursprünglich konnten sich die Sportfreunde Obersalbach in der Pokal-Partie der 4. Runde des Sparkassen-Pokals Saar mit 4:3 nach Verlängerung durchsetzen. Nach einem Einspruch der SG Bostalsee wurde das Spiel nun durch den Saar-FV am grünen Tisch zu Gunsten eben dieser entschieden. Bezüglich der genauen Begründung warten wir noch auf eine offizielle Stellungnahme des Saarländischen Fußballverbandes.